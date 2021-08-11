田飛龍：反對派轉化為「忠誠反對派」難度高　向選舉攬炒主義說不

全國港澳研究會理事田飛龍今（11日）在《明報》撰文指，《港區國安法》實施及修改選舉制度，增加反對派因普選挫折和政治出局造成的挫敗感，激發政治反彈，產生香港選舉攬炒主義，即破壞選舉及對選舉採取不合作行動。

他說，選舉攬炒派將以不參選、不合作、不妥協、阻止他人參選、破壞選舉的方式作出抵抗，煽動對「一國兩制」和新選舉制度的不滿並「唱衰」香港民主，亦證明了反對派轉化為「忠誠反對派」的難度極高，批評反對派民主文化存在「不忠誠基因」，反對派領導層純以一黨或一己私利凌駕國家安全、香港法治與民主前途之上，呼籲香港社會向選舉攬炒派說不。



田飛龍：選舉攬炒派煽動對「一國兩制」不滿

田飛龍表示，自《港區國安法》實施及修改選舉制度後，香港反對派循着「街頭政治+選舉民主」的路線實現完全自治的全套綱領與謀劃落空，其政治挫折感與意義幻滅感前所未有，香港民主生態開始出現一種延續「攬炒主義」運動傳統的選舉不合作或選舉攬炒主義，危害香港新選制的社會認同和制度公信力。

他解釋，選舉攬炒主義是一種「消極的公民抗命」，以不參選、不合作、不妥協、阻止他人參選、破壞選舉，作為基本行動策略，最終目標是煽動對新選制的政治抵抗，「攪黃」新的選舉過程，破壞香港民主重建與社會和解的治理預期。

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他指，選舉攬炒派將繼續煽動對「一國兩制」與新制度改革的不滿和污名化，繼續勾結外部勢力制裁香港，並堅持「唱衰」香港民主，配合外部勢力對香港的制裁和攻擊，不惜以香港既有反對派政黨的政治消亡為代價，刻意製造所謂的香港民主已死、香港選舉是「清一色」、香港政治進入「一言堂」的輿論和亂象，對抗「一國兩制」及中央對港全面管治權。

斥反對派存不忠誠基因 一黨私利凌駕民主前途

田飛龍提到，與修例風波中產生的全面政治攬炒主義不同，選舉攬炒主義已經喪失奪權預期和政治進取意志，蛻變為純粹的選舉不合作與選舉破壞路線，「當『破壞就是一切』成為香港反對派心底的集體無意識時，香港民主政治建設中的『忠誠反對派』的正道目標就會落空。這是香港民主的一個『至暗時刻』，民主派以背叛憲制和徹底破壞的方式進一步損害香港民主的根基與前途。」

他指，選舉攬炒的延燒證明了反對派轉化為「忠誠反對派」的極高政治難度，反對派民主文化存在「不忠誠基因」，反對派領導層的自大、自私與狹隘的國際政治觀及其責任倫理，純以一黨或一己私利凌駕國家安全、香港法治與民主前途之上，是香港民主的「精緻功利主義者」，對香港變亂與民主停滯負主責。

田表示，在此僵局下，香港民主黨的轉型艱難，「如羅健熙的改革空論、黨內大老的自私騎劫甚至李永達之流的政治跑路，就不難理解了。」他說，香港一代人的「民主青春」將會逝去，香港社會自身仍是香港民主重建的最關鍵力量，精英的責任倫理，民眾的制度學習與理性投票，對新選制的民主認同、參與和維護，都需要對選舉攬炒及其一切煽動破壞形式嚴格「說不」。