七一刺警案︱李家超：做任何事前　都要從法律角度三思

政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強今日（18日）出席立法會會議。是日有4名港大學生會成員，因通過動議「感謝」七一刺警案疑兇被捕，李家超見記者期間，回應相關事件。

李家超形容，法律的條文是清晰的，香港是一個守法的城市，任何人如有違法，執法部門都會處理。鄧炳強則指，不論任何人、任何身份，只要違法也會拘捕，學生的身份最多只能是法庭上的一個求情理由。



政務司司長李家超。（資料圖片）

李：每個人必須為自己的行為負責

李家超指從政府角度，任何人犯法，首先他們都不希望見到，政府希望共建一個守法的城市。他強調守法重要性，如有人犯法，執法部門必需依法處置。「我們是一個守法的社會，好講法治精神，每個人都必須為自己的行為負責。」他呼籲打算做任何事前，都要從法律角度三思。

被問到如何劃分鼓勵支持恐怖主義與發表評論的界限，李家超表示法例已非常清晰，香港市民應繼續發展具有法律約束力的文化，政府政策中亦明確地規定誰曾作出違法事宜，執法部門必定會採取行動，市民應確保自己所作之事乃合法。

▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼



鄧炳強表示，任何人如有違法，執法部門都是根據證據去決定是否拘捕和檢控，不會因為特定人士的身份、職業而有所不同。至於學生身份，他認為最多是在法庭上的一個求情理由，不影響警方的檢控行動。至於社會上其他有關七一刺警案的評論，鄧指普通的評論當然不會犯法，但如有煽動成份，則可能觸犯《刑事罪行條例》；宣揚恐怖主義的，則可能違反國安法。