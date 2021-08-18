鄧炳強：本地激進組織社交媒體招攬成員　行徑與國際恐怖主義相似

港大學生會評議會上月通過議案「感激」七一襲警案中自殺身亡的疑犯，4名港大生涉嫌違反《港區國安法》第27條宣掦恐怖主義被捕，民建聯立法會議員張國鈞今（18日）在立法會大會上提出口頭質詢，要求政府交代有否研究恐怖主義思想滲透校園的情況，以及教育局和保安局有何措施遏止。

保安局局長鄧炳強表示，本地激進組織招攬成員的行徑，與國際恐怖主義活動趨勢相似，包括使用社交媒體招攬成員，亦有人將恐怖主義思想滲透校園，或在校園招攬學生參與恐怖活動，又指社會上有人英雄化、美化和淡化暴力襲擊行為，會助長極端思想。

經民聯梁美芬關注當局會否取締學校中的時事或政治關注組，鄧炳強指會審視有關團體舉辦的活動有沒有違反《公安條例》，由於部分團體沒有登記成為社團，當局未必能引用《社團條例》取締。



梁美芬指，2019年起不少學校出現時事或政治關注組，以校友名義向學生「播毒」，質問當局能否以社團條例取締有關團體。（資料圖片）

梁美芬：有人以校友名義向學生「播獨」

梁美芬指出，2019年起不少學校出現時事或政治關注組，有人以校友名義向學生「播獨」，例如有中學生帶小學生參與遊行示威，質問當局能否以社團條例取締有關團體。

鄧炳強表示，會視乎相關活動有沒有違反《公安條例》，破壞公眾秩序，由於有關團體未必有登記成為社團，《社團條例》不一定能針對有關團體，強調執法部門有法必依。教育局副局長蔡若蓮指，自《港區國安法》頒布後，已發指示要求學校檢視各方面工作，確保沒有出現不適當的情況。

工聯會黃國健指，香港網絡上充斥着大量不良煽動仇恨訊息，極容易荼毒思想未成熟的青少年，關注警方有否成立部門恒常監視虛假或不良訊息，或仿傚外國建立監視名單。（資料圖片）

鄧炳強：警方主動調查危害國安案件 有專人網上巡邏

工聯會黃國健指，恐怖活動由仇恨所引發的極端思想引起，香港網絡上充斥着大量不良的煽動仇恨訊息，極容易荼毒思想未成熟的青少年，關注警方有否成立部門恒常監視虛假或不良訊息，甚至仿傚外國建立監視名單。

鄧炳強回應指，警方有不同部門防範恐怖活動，例如科技罪案科有專人進行網上巡邏和情報搜集，並利用人工智能分析，過往多次利用刑事條例的煽動罪作出拘捕，今早亦首次引用《國安法》中的宣傳恐怖活動罪拘捕4人，未來會針對不同犯罪手法，引用不同罪行作出執法行動。

建制派「班長」廖長江表示，香港有人將危害國安思想轉變為「軟性宣傳」，例如言語治療師總工會透過寓言故事「洗腦」，培養孩童仇視特區政府、憎恨國家，問到警方是否在接獲投訴後才調查，日後會否更主動出擊。

鄧炳強稱，網上軟性訊息很容易荼毒年輕人，令他們同情或參與恐怖活動，強調危害國家安全是非常嚴重的罪行，警方會主動作出調查，「唔會淨係等人報警」。