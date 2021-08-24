律師會改選戰　專業派全勝保控制權 開明派輸逾千票

香港律師會今天（24日）於會展舉行周年會員大會，改選五名最資深理事，共有11人參選，包括4名「開明派」及5名「專業派」參選人，倘若「開明派」4人最終贏出選舉，勢牽動即將舉行的律師會會長選舉選情。

會員大會於傍晚展開，料選舉結果於晚上10時「出爐」，《香港01》將會全程直擊選舉過程。



【00:45】黃巧欣代表「專業派」分享當選感受，她表示衷心感謝每一位會員的信任及支持 ，他們五位本着相同的理念宣布參選 ，以同樣的信心及誠意於政治化的社會嘗試略盡綿力，團結事務律師114年的專業初心去維護法治及律師的專業自主。他們期待未來能各展所長，團結互信，為會員服務，克服不同的挑戰，讓香港律師繼續在香港社會作出貢獻。

被問到如政府再提出改革，岑君毅直言會反對，律師會會盡量保持獨立自主。傅嘉綿指只要政治不凌駕專業，政府收回自我監管權的風險較低 。

對於整體票數較以往大幅減少，是否受到政府或其他報道影響。黃巧欣笑言今年自己的票數與2018年參選時相比「多左好多」，稱感謝會員的支持。

此外，被問到行政長官林鄭月娥的言論及行為有否「助政」之嫌，傅嘉綿又表示不可稱之為「助攻」，「特首有佢嘅表達佢嘅意見」，如其表達的核心為政治不可凌駕專業，則是正確的看法。

被問到來年會否開拓香港法律服務市場在大灣區的發展，傅嘉綿認為這重要的一環，當選後其中一項專注的項目，為幫助香港律師於內地更有效地尋找市場。黃巧欣表示，自己的政綱亦希望為香港律師於香港以外的法律市場尋找更多交流機會。岑君毅指香港律師不但只放眼於大灣區，更包括東南亞、亞洲區、甚至全世界，堅信香港律師為全世界最優秀之一。

【00:22】專業派5人勝出，分別為黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅，其中以陳國豪為票王，得到3,405票。其餘得票依次為傅嘉綿3,395票、黃巧欣3,373票、袁凱英3,346票、岑君毅3,302票。

開明派得票明顯較少，白樂德1,952票、韋恆理1,926票、馬秀雯1,880票，而羅彰南則退選。

其餘兩名無明顯立場的候選人黎蒑和唐瑋綸，分別得到286及255票。

【20:40】投票程序結束。

【20:15】全國人大代表陳曉峰指，場內情況可算是中規中矩，會員大致合作，暫時沒有特別現狀 。他又稱場內點票情況屬正常運作，共需時3小時，估計總票數達6,000票或以上。

另外，被問到認為選舉有否受到媒體及政府影響，陳曉峰表示於選舉的最後階段，有人退出選舉，屬意料之外的事，但對自己會員有信心，「相信佢哋會做明智嘅選擇，唔會因臨時有意外投錯票」。

他又說業界人士較擔心反中亂港人士進入，將律師會政治化，可能會對律師會健康發展不利。

律師會「專業派」候選人。（廖雁雄攝）

【19:15】建制派立法會議員、律師何君堯到場。被問到早前有「開明派」候選人宣佈退選，何君堯認為個別候選人覺得有需要退選屬個人意願，表示以往律師會改選氣氛和諧，現時的律師會改選機制不容許退選機制，「本身係唔存在有咁嘅事情」。何君堯又指如投票結果「出爐」，退選者為當選人可能會「有啲尷尬」，但基本上不構成影響。

另外問到他會否擔心政府與律師會終止合作，何君堯稱需「觀其行聽其言」，又指自己作為2011至12年度的律師會會長不希望事情發生。如有人將律師會作為政治平台令運作脫離軌道，他說可以理解政府的決定，「但唔想有咁嘅事態發展」。他又直言「冇得擔心，有啲咁嘅事就要接受」，指英國亦有獨立律師會，給予獨立律師機構自管發牌。何君堯又表示，「按自己個人嘅意願維持耐啲現狀係最好」。

被問到投票意向，何君堯表示「我係支持專業嘅」，支持任何專業人士，因他們都為律師會付出寶貴的時間，又指 「唔理佢開明定唔開明」，支持準則視乎候選人為行業發展的意欲。

【18:30】多名著名法律界人士到場，包括《基本法》委員會前副主任梁愛詩、現任律師會理事張達明等。

【17:45】「專業派」及「開明派」參選人先後到場，「專業派」參選人陳國豪表示會平常心面對；「開明派」參選人馬秀文被問到對選舉是否有信心，她稱感到興奮。

▼▼▼一覽律師會改選參選人▼▼▼



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官媒高調關注律師會改選

是次改選共有11人參選，4名參選人被視為「開明派」，包括角逐連任的羅彰南（Jonathan Ross）和白樂德（Denis Brock），以及韋恆理（Henry Wheare）、馬秀雯（Selma Masood），其中羅彰南周六（21日）發聲明宣布退選，稱退選是基於考慮家人及個人安全，雖然羅彰南已宣布退選，但由於改選不設退選機制，羅彰南的名字仍會在選票之上。

另一邊廂，角逐連任的黃巧欣率領「專業派」5人名單出選，包括陳國豪、傅嘉綿、袁凱英、岑君毅。剩下兩名候選人則為立場未明的黎蒑和唐瑋綸。

有分析指，倘若「開明派」4人最終贏出選舉，連同本身6名「開明派」理事，包括蔡頴德、張達明 、帝理邁（Mark DALY）、林洋鋐、 彭皓昕及黃耀初，意味「開明派」將取得律師會理事半數，與同樣有10席的「專業派」平分秋色，亦意味是次理事改選的結果，將會直接牽動即將舉行的會長選舉結果。

在政治低氣壓籠罩下，律師會改選受關注程度甚低，直至上周一，官媒《人民日報》高調發表評論文章，指律師會應與「反中亂港」分子劃清界線，否則將如大律師公會般「走上窮途末路」，特首林鄭月娥於翌日和應有關說法，表明若律師會變得政治化，由政治凌駕法律專業，政府會考慮終止合作關係，令選舉氣氛變得熾熱。隨著羅彰南宣布退選，是次改選的選舉結果更加受關注。