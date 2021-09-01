教育局：正研究資助學校教師宣誓安排　支援教師教導幼兒認識國家

建測規園界立法會議員謝偉銓指，有社會人士指出，部分教師對國民身份認同薄弱，以及對國情不甚了解及存有偏見，因此未能協助學生培養國家觀念、民族感情及國民身份認同。他向教育局提出書面質詢，問及局方有何計劃增進幼稚園教師對國情的認識，以及資助學校教師宣誓安排的進展和時間表。

教育局回應稱，政府現正研究有關宣誓安排的事宜，並會適時公布有關詳情，又指今年7月已向所有的幼稚園派發《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，支援教師正確認識和推行國家安全教育，加強幼稚園教師對國家象徵（包括國旗、國歌）的認識。



9月1日開學日



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教育局將加強幼師認識國旗國徽

教育局局長楊潤雄稱，由20/21學年開始，教育局在教師持續專業發展的框架下，為新入職教師、在職教師及擬晉升教師舉辦關於《憲法》、《基本法》和國家安全教育的培訓課程，包括更深入及專題式的課程，例如本學年舉辦了兩期，每期三天的課程「尊重法律、鞏固法治」，有系統地幫助教師認識香港的憲制地位和法治制度，亦得到資深法律專家就「法治」及《國家安全法》作專題講座，並與專家機構合辦建黨百年系列講座，由專家及學者以不同角度分析新中國成立的歷史背景，以增加教師對國家歷史的認識。

當局稱自去年11月開始推出培訓，學界評價正面，表示能加深他們對《憲法》及《基本法》、「一國兩制」及國家發展的認識，釐清了一些誤解，以及可幫助他們在教學和日常生活中，作為學生的楷模，啟迪學生，引導學生尊重法律、遵守法律，鞏固法治。

在幼稚園方面，教育局每年邀請幼稚園校長及教師到內地（如武漢、南京和北京）考察，讓他們親身觀察和體驗內地最新發展情況，並持續為幼師安排專業發展課程，支援他們教導幼兒初步認識國家及中華文化，從而培養國民身份認同，並向所有幼稚園派發《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，支援教師正確認識和推行國家安全教育。為加強幼稚園教師對國家象徵（包括國旗、國歌）的認識，教育局於21/22學年加強為他們提供培訓，內容涵蓋舉行升掛國旗和奏唱國歌儀式時，應注意事項、步驟和相關禮儀等。

至於資助學校教師宣誓安排，楊潤雄僅稱：「政府現正研究有關宣誓安排的事宜，並會適時公布有關詳情。」

謝偉銓引述有社會人士指出，部分教師的國民身份認同薄弱，問教育局有何計劃增進幼師對國情的認識，以及資助學校教師的宣誓安排。（盧翊銘攝）

盧偉國促增設專門統籌國安教育職位 教育局：現時無計劃

經民聯主席、工程界議員盧偉國同樣就國安教育提出書面質詢，問及教育局會否考慮向中小學撥款，增設專責統籌在課堂內外推行國安教育的職位。教育局回覆指維護國家主權是包括香港在內全國人民的共同義務，因此在學校課程推行國安教育是學校及所有教師應有之責，就國安教育設立工作小組或委任專責人員屬於工作的分配、而非增設職位，強調局方會與學校保持溝通，並因應需要提供支援，現時並無在學校增設專門統籌職位的計劃。

教育局又稱，加強學校認識在課程層面整體規劃國安教育的重要性，教育局由2021/22 學年起為全港實施本地課程的中小學舉辦到校教師工作坊，自 8 月中公布後，超過九成學校於兩星期內已報名。

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