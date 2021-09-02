張志剛批有教師激化學生煽暴　大量組織掛公民名義搞鬥爭

近來接連有民主派陣營的公民組織宣布解散或被警方調查，全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛今天（2日）撰文，批評本港有大量掛着「公民社會」名義的組織，長時間介入政治鬥爭活動，包括不少教育工作者煽動學生上街，令到整個社會「激進化」，反修例事件就是進一步演化的極端結果。

他稱「激進化」的蔓延最終就會是恐怖主義活動，呼籲社會警惕，並須盡力「去激進化」。



張志剛撰文批評有大量掛着「公民社會」名義的組織，長時間介入政治鬥爭活動，令整個社會「激進化」。（梁鵬威攝）

張志剛在《明報》撰文指，「激進化」是一個演化過程，由激進主義、極端主義發展到恐怖主義，具體是一個人逐漸接受「以暴力手段達至意識形態或政治目的」，過程好像開行的火車，一旦全速前進，就很難立即停下來。

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激化者誇大社經問題 張志剛籲政府及時解決

張志剛稱，公民社會在防範「激進化」有重要角色，為政府提供民間資訊和情報，以便第一時間作出反應。但香港正正相反，大量公民組織以「激進化」為政治鬥爭工具，誇大及利用社會缺乏上流機會、及政治環境改變等結構性問題，他稱政府要及時出手解決，否則「激進化」將一發不可收拾。

他特別提到過去不少老師煽動學生上街，令香港進一步激化，舉例在中東不少恐怖組織都以辦學為名，招募學生放炸彈甚至參與自殺式襲擊，認為社會穩定「成也教育，敗也教育」，強調對教育界以至整個公民社會的要求，都應以「去激進化」為第一要務。