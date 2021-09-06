支聯會︱鄒幸彤：常委對不交資料共識較大　個人屬反對解散一方

警方國安處上月去信支聯會多名現任常委，要求在本周二（7日）前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，並指有合理理由相信支聯會為「外國代理人」。支聯會副主席鄒幸彤昨日（5日）表示，支聯會不會向警方提供相關資料，質疑警方做法濫權。

鄒幸彤今早（6日）於商台節目上表示，常委對不提交資料共識較大，重申支聯會不是「外國代理人」，警方無權動用國安法第43條《實施細則》附表5的權力。至於解散與否，她透露個人屬反對解散的一方。



全國政協副主席梁振英在Facebook發文，形容支聯會昨開記者會的4人只是「蝦兵蟹將」，包括鄒幸彤，「鄒幸彤這些只懂拋書包但不懂政治的年輕人，連自己正在為誰孭什麼罪責也不知道。」



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被親中報章指屬「外部勢力代理人」 鄒：毫無根據

鄒幸彤重申，警方國安處的要求不合法理，沒有基礎動用《實施細則》附表5的權力，因支聯會並非「外國代理人」。她形容，警方現時的做法是「夾你喺一個兩難位」，如果堅持據理力爭，就會用法律和政治的手段繼續威嚇。她坦言，常委對於解散決議沒有共識，但對於拒絕提交資料的共識比較大。

親中報章《大公報》及《文匯報》今日力數支聯會核心成員涉及「外部勢力代理人」的「罪狀」，包括主席李卓人以視像形式出席美國眾議院聽證會、鄒幸彤於2012至2018年出任與美國國家民主基金會（NED）「關係密切」的國際特赦組織香港分會執委及公司董事，等等。鄒幸彤回應指，首先國際特赦組織不是任何國家的代理，是一個以會員為本的國際組織，總部亦是在英國而非美國，「唔明白關美國咩事」，斥有關報道毫無根據；其次，她亦認為個人參與什麼活動，即使被視為與外國有關，也不會導致整個支聯會就是「外國代理人」，兩者應分清楚。

有關支聯會內部就是否解散爭議，鄒幸彤表示主要考慮點在於到底是相信親中派的「吹風」、認為不解散「後果嚴重」，還是堅持理念原則，戰到最後一刻，拒絕順應「恐嚇」。她透露，自身是傾向反對解散的一方。對於9月25日特別會員大會中，現有會員的立場，她稱無從評估。

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：協助警方調查罪案屬公民責任

行政會議成員、資深大律師湯家驊在同一節目表示，現時法例中有很多條文，都容讓執法人員在「合理懷疑」下，作一些表面上侵犯私隱的調查行為，如截查市民、搜查處所等等，主要是基於防止罪案發生的「合理懷疑」，如當事人認為這個「合理懷疑」有爭議性，始終都要由法庭決定，而不是自行拒絕。他指出，如支聯會拒交資料，常委有機會遭檢控，屆時法庭預料會處理「外國代理人」定義問題。

他認為，市民有責任協助警方調查罪案，即使因政治理由，情緒上不願協助，也不能忽略公民責任。

梁振英：調查錢的流向是最好辦法

全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook發文，指調查這類案最好的辦法，就是錢的流向（money trail），所有經過銀行的一分一毫銀行都有記錄，即使用現金也有蛛絲馬跡可尋，「順籐摸瓜，就可以一網打盡。」他指，警方國安處一旦拿到資料，就可以找到過去30多年背後的大魚，甚至包括在太平洋彼岸的大魚。