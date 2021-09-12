選委連日擺街站　郭基煇李家誠派傳單　陳智思：選出解決問題的人

選委會選舉下周日（19日）舉行，逾千名選委一連兩日在各區擺街站宣傳。新鴻基地產執行董事、地產及建造界選委郭基煇今（12日）現身街站派發傳單，他稱街站目的除了講解新一屆選委會的組成外，亦希望讓市民明白甚麼是「愛國者治港」和良政善治。

郭基煇指，今次多名選委於街站宣傳，屬「好好的第一步」和新氣象，強調會虛心聆聽市民意見，向特區政府和中央傳達。

恒地集團主席、產及建造界選委李家誠則在西環街站派發單張，向市民宣傳「愛國者治港」和聽取市民對選舉的意見。



▼郭基煇現身油塘派傳單▼



稱市民關注劏房、青年向上流等問題

商界（一）選委、裕華國產百貨董事總經理余鵬春、郭基煇等人，今早在油塘街站派傳單。余鵬春表示，《港區國安法》落實及完善選舉制度後，香港回復過往的平安穩定，他希望大家能共同努力，令香港經濟循序漸進地發展。

余鵬春又指，不少商界關心通關問題及營商環境，他稱現時香港經濟開始復蘇，但旅遊業暫未有正面影響，期望可以盡快通關，令經濟得以平穩發展。

郭基煇則指，這一兩天在街站聽取不同市民的意見，認為市民關注各方面的問題，包括劏房、籠屋等房屋問題，亦有市民關心青年向上流、大灣區發展等問題，他強調會向特區政府和中央傳達有關意見。被問到新一屆特首要具備什麼條件，郭基煇稱，主要是港澳辦主任夏寶龍提出對未來香港管治團隊「五個善於」的條件。

地產及建造界選委李家誠在西環街站派發單張。

教協、支聯會解散 陳智思稱可惜：不影響公民社會發展

社福界當然選委、行政會議召集人陳智思今早到石塘咀街市外擺街站，他接受傳媒訪問時稱，新選舉制度下毋須再分建制或泛民，相信選委會提名、選出解決問題的立法會議員及特首，「今日選出的人是要解決問題，過去中央政府未必很同意西方模式，永遠有個執政黨，一個反對派來制衡，結果是一事無成，甚麼都做不到。」

對於教協通過解散、支聯會可能被政府取消公司註冊，陳智思稱「當然是可惜」，指兩個團體在香港社會運作一段長時間，有一定支持者，但亦要考慮到《國安法》推出後要遵守幾條紅線，包括不可挑戰「一國兩制」，但不認為影響香港公民社會發展。保安局日前建議特首及行會引用《公司條例》取消支聯會公司註冊，陳智思稱不熟悉該法律，沒有評論。

此外，自由黨立法會議員鍾國斌今早到油麻地地鐵站擺站，他稱街坊反應不錯，但人流比預期少很多。

選委會其他參選名單，請參閱《香港01》選委會網站。