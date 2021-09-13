商經局：港台2019年較多投訴成立　經撥亂反正節目「耳目一新」

反修例事件期間，電台、電視台收到不少投訴，其中港台時事節目《頭條新聞》，曾被通訊局裁定辱警。立法會資訊科技及廣播事務委員會委員會今日（13日）開會，討論有關電視及電台廣播規管工作。



商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文回應指，2019年期間確實收到很多質疑節目內容不持平、資訊有誤的投訴，但經研究及調查後，發現當中對商營廣播機構的相關投訴，實際成立的投訴不多；反之，當時對港台的投訴有較多成立及懲處。



他引述提問議員葛珮帆指，港台經數個月的撥亂反正工作，指大家都見到節目陣勢「耳目一新」。他稱商營機構的時事節目，在事實陳述上沒大問題，而是個別集數、節目有不妥之處，鼓勵市民向機構或當局反映。



自廣播處長李百全年初上任後，港台多個皇牌節目停播，包括《頭條新聞》、《城市論壇》等，部分「黃金時段」改為播放國情節目、內地電視劇，特首林鄭月娥今年7月曾推薦市民觀看港台播放的國劇《號手就位》，指劇集由一群年輕演員演出，「很勵志、很正面」。

梁卓文在會上表示，廣播機構需遵從廣播法例、業務守則等要，強調機構在國家安全方面沒有太大問題，而有關媒體有按要求向市民灌輸國家安全意識，例如播放政府宣傳片、製作節目等。

多名議員關注否放寬對免費電視的廣告限制，梁卓文表示，傳統廣播業的經營受互聯網挑戰，政府認為目前有一個較持續和平衡的規管架構，對於放寬廣告的時數及形式持開放態度，但認為要照顧市民的觀看樂趣，將來會在中期檢討諮詢市民及業界等意見。

中期檢討為期兩個月

通訊局正就免費電視及聲音廣播牌照進行綜合中期檢討，包括為期兩個月的公眾諮詢，之後就牌照條件及服務要求，在明年中向行政長官會同行政會議提交建議。梁卓文表示，以往中期檢討有提及手語、少數族裔內容的要求，節目之後亦有回應相關訴求，例如新增烏都語、手語，以至配合手機應用程式，以便利有需要人士。

另外，立法會議員何君堯質疑當局沒有法例規管網上內容，問相關廣告如何平衡。梁卓文回應指，網上內容不受廣播條例規管，而香港的法律本身亦適用於網上，例如不雅物品、國安法等，當局有研究如何規管假消息、起底等。