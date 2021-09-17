董建華稱一生最大願望：讓每個港人以身為中國人而感到自豪

教育局今年4月將通識科修改為「公民與社會發展科」，加入不少國家元素。全國政協副主席董建華今日（17日）出席一個活動時指，使香港的年輕一代「立足香港、胸懷祖國、面向世界」，培養家國情懷，是「一國兩制」能夠行穩致遠的重要保證，指自己一生最大願望，「就是想讓每個香港人以身為中國人而感到自豪」。



中聯辦副主任譚鐵牛則表示，公民與社會發展科旨在幫助學生建立正面的價值觀和積極的人生態度，培養學生成為具有國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。他強調，新課程的開設只是第一步，要真正實現科目宗旨，還需要政府、學校以及社會各界共同努力。



董建華就一個教育頻道啟動發表祝賀信，他指該頻道按教育局公民科課程指引，製作大量短片以及輔助教材，相信會為深化國情教育提供更豐富選擇。

董建華指，如何使香港的年青一代做到「立足香港、胸懷祖國、面向世界」，培養他們家國情懷，是「一國兩制」能夠行穩致遠的重要保證，事關香港前途與港人福祉。他表示，自己一生最大的願望，「就是想讓每個香港人以身為中國人而感到自豪。中國國力提高，國家經濟騰飛已經可以讓我們『平視這個世界了』。」

譚鐵牛：頻道增強同學國家觀念、香港情懷

譚鐵牛亦代表中聯辦，以祝賀信祝賀教育頻道啟動，指公民與社會發展科旨在幫助學生建立正面的價值觀和積極的人生態度，培養學生成為具國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。

梁愛詩表示針對教育領域的改革顯得迫切。（思考香港基金會提供）

梁愛詩稱港教育亂象存在已久 公民教育改革迫切

全國人大常委會香港基本法委員會前副主任梁愛詩出席活動時表示，教育是國之大計，關乎民族興旺、國家發展、香港前途。她形容香港教育亂象存在已久，亟需撥亂反正。她指，本港經國安法實施，完善選舉制度，「大破之後必須有大立」，對教育領域尤其是公民教育的改革，顯得更加迫切。