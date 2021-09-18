質疑應國安交資料仍會被告　陶君行：難以1個月內整合7年資料

警方國安處早前引用《港區國安法》第43條實施細則，要求支聯會、華人民主書院及中國維權律師關注組提交資料，支聯會限期前表明拒絕遞交，7名常委悉數被捕，包括副主席鄒幸彤在內5名常委，被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」，目前正被還柙。

華人民主書院董事陶君行當時指，已向警方要求延期一個月，暫時未提交任何資料。陶今日（18日）在社交網站發帖，警方的要求令他「倒瀉籮蟹」，指要回想及交代過去7年的活動細節有難度，坦言「唔好話7年，我最近7日見過邊條仔？同用咗啲錢去邊？」都難以記起。



質疑交資料亦難符合法例要求

陶君行在帖文中透露，要交代的包括見過的組織、傾談的內容，以及與不同組織的金錢往來及交易，其他資料還涉及不同活動的日期、時間、地點、開支明細等。但華人民主書院在香港的成員只有自己及在囚的何俊仁，意有所指地說「其他人怕咗你哋，走晒啦！」

陶指單憑一人之力，難以在一個月內整合7年的資料，但也無法拒絕相關要求，而且根據《港區國安法》第43條實施細則附表五 ，「若收信人決定提供資料，但所提供的資料在要項上是虛假、不正確或不完整的，提供資料的人則可能要面對最高十萬元的罰款和最長兩年的監禁」，他擔心即使在遞交後，也有機會因資料不齊全而被檢控，質疑警方「就係想玩我一大輪，至拉我坐監」。

陶在與網民互動時，表示為了何俊仁毋須多被控告一項國安法罪行，自己正「頂緊」。