通關｜陳智思：內地從未言明指標　香港無頭緒　防疫成功經濟受害

香港與內地專家近日召開首次疫情防控對接會議，為兩地通關作準備。行政會議召集人陳智思接受彭博訪問，形容內地一直無明言「具體指標」，令香港無明確頭緒可如何說服內地，又透露「起初他們（內地方面）要求香港必須『清零』一段時間，但現在他們都已不再提及。」



香港在嚴厲外防輸入措施下，已本地清零逾40日，但陳智思指香港淪為「防疫成功的受害者」，由以往賴以成功的自由港，變成「全球其中一個最難出入的地方」，而最大問題在於絕多數港人不介意與海外維持嚴厲往來限制，「對他們而言，本土經濟、以及與內地重新通關，遠遠重要過與世界（往來）」。



指「嚴防輸入」令國際商貿產生寒蟬效應

陳智思表示，香港被夾在內地「嚴防輸入」及歐美「與病毒共存」的矛盾當中，在防疫政策上「雙手被綁」，因為官員將與內地通關列為首要任務，故對海外很難放寬限制，他承認嚴格的入境限制，已經對國際商貿及交往產生寒蟬效應。

另一方面，如何滿足北京要求才會重新通關，香港同樣無頭緒，可於甚麼具體目標上說服內地：「你需要符合他們的標準，而最麻煩的是，對此我們沒有頭緒，起初他們要求香港必須『清零』一段時間，但現在他們已經不再提。」

陳智思：香港是防疫成功受害者

報道形容，亞洲各國在防疫問題上面對著「謎一般的難題」，既要本地個案清零，又要糾結如何重振經濟，恢復如常，又指香港雖數月來疫情平靜，但對內地而言，本地「清零」持續逾月仍未夠，形容內地對香港的要求是「未明的條件」。

陳智思指，官員已盡力說服內地，會在外防輸入方面認真從嚴，但仍然被視為潛在漏洞，可能導致個案輸入內地，「疫前香港作為是金融中心，所仰賴的是易於進出，現在已由一個最易進出的地方，成為其中一個最難以通行的地區，而原因就是防疫政策。」

香港對本地清零要求殘酷，遠甚於其他金融中心倫敦及紐約，陳形容香港已淪為「防疫成功的受害者」，他指國際商業團體已經表達關注，甚至對香港過嚴的防疫政策感沮喪，有調查甚至顯示，百分之四十人才擬離開香港，但絕大多數市民仍舊支持從嚴防疫。

第四波疫情期間，食肆生意慘淡。（資料圖片）

嘆無政治人物敢提出改變防疫政策

陳智思又指，如果與外國專才、或者在海外營商的港人傾談，「他們都會覺得香港好瘋狂，但令人驚訝的是，如果你和大多數港人傾談，他們卻不以為然。」他解釋指，因為大多數港人如果出國，都是去玩，他們不介意出行受阻，對他們而言，安全及健康更為重要。

他慨嘆在此困境下，沒任何本地政治人物敢於大庭廣眾宣講，香港應該改變政策，冒可能出現本地個案的風險。