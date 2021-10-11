專訪︱田北俊嘆地產界成「運財童子」　替政府賺錢後反被罵霸權

這十年間，香港市民一定聽過「地產霸權」四字，由暢銷書書名、政治人物的口號，無不在指控這群掌握香港社會資源大半世紀的巨富商賈。尤其香港房屋問題極其嚴重，地產商成為部分人口誅筆伐對象，中央透過《國安法》及「完善選舉制度」掃除香港政治問題後，下一步須處理香港房屋深層次矛盾。早前就有外媒報道，北京要求要求本港地產商協助解決香港房屋問題，表明不再容忍「壟斷行為」。

自由黨榮譽主席、萬泰集團主席田北俊接受《香港01》專訪時表示，外界所指地產界「壟斷」香港社會資源的現象，有其歷史背景，但樓價過高的現象肯定不能完全歸咎地產商，政府政策亦有份促成。他期望未來政府可透過加速審批程序、開發郊野公園邊陲等多種手法，增加公私營房屋供應。

作為上代商界代表人物，田北俊表明不認同「地產霸權」的說法，認為這只是一些政治人物獲取注意的口號。他引述一些大地產商朋友的說法，指地產界長年以來貢獻社會、增加政府收入，如同政府的「運財童子」，但倒頭來反被批評為「霸權」，感覺並不公道。



指港人也有得益：難道統統投資到海外？

「地產霸權？作出來的吧？」這是田北俊被問到「地產霸權」四字時的第一反應。

在過去數十年，香港市民衣、食、住、行，都與地產商脫不了關係。私人住宅樓價高企自然不在話下，就連許多與日常消費息息相關的大型品牌和公用事業，如百佳、九巴、煤氣公司等，都和傳統地產商有關。

田北俊分析，這種現象有其歷史背景：「大孖沙」於上世紀70年代開始在香港投資房地產，賺到錢後「資金無埞去」，政府賣地又有限，於是一併投資其他擁有土地資產的企業，例如新地收購九巴，相當程度是看中九巴擁有巴士站和車廠地皮，「有些行業賺到錢，有商人投放資金，發展下來香港市民也有所得益吧？如果連這個都要說不正確，那就是為批評而批評了。難道有錢就應該全部拿到海外投資？」

《地產霸權》一書，講述大地產商掌控香港社會經濟命脈的情況。圖為中文版《地產霸權》書影。（資料圖片）

政府賣地政策、行政程序 致樓價上升及房屋短缺

田北俊引述身邊一些不願具名的地產界人士指，樓價過高的現象，其實相當程度來自政府的賣地政策，例如至今仍然採價高者得，不到底價就寧可流標收回地皮：「如果你想樓價便宜一點，市民有能力負擔，那首先地價也要便宜一點吧？到價才肯賣，還要愈炒愈高，那興建出來的樓怎麼可能便宜？那個底價計算方式是誰制訂？政府官員。」

再者，田北俊指香港建築工人不足，又沒有引入外來工人，結果搶高薪金以至整體建築成本，連同本身地價，發展商的利潤空間已經不大；政府審批圖則的行政程序又太慢，入則後每重程序都要等至少兩個月，「有時可10天處理完成的事，都要拖足兩個月，因為太快的話會被人懷疑又有什麼利益瓜葛。在香港6年建完一幢樓已算快，但在內地2年就可以建成，真不明白為何要搞到那麼複雜。」

所以田北俊認為政府「找不到地」只是表象，更重要是政府「如何處理已有的地」，站在這個角度，他認為地產商可多與政府合作、釋放更多新界農地，但始終主導權在政府手上：「政府會否考慮一下，我拿走你（地產商）一些農地，就讓你在其他農地建樓作為交換？現時補個地價（更改用途建樓）至少都幾千元一呎，加上農地原本千多元的呎價，隨時貴過直接買一幅新的地皮，那還怎麼吸引地產商釋放農地建樓？」對此，田北俊慨嘆政府往往害怕被指「官商勾結」，時常不敢讓地產商得益：「這個口頭禪一日不解決，一日都做不來。」

港人所付地價 最終都落在政府手中

訪問進行之時，地產界正好身處輿論焦點。路透社引述消息指，中央官員在今年一場閉門會議上，向香港發展商傳達訊息，要求將資源和影響力用於支持北京，以及幫助解決香港的住房短缺問題；更有傳有中央領導人不滿地產界影響特區管治。地產建設商會為此須特地召開會議應對。

田北俊直指，香港是資本主義社會，商人視乎利潤決定商業策略，本身就是正常之舉：「《基本法》寫明，中央也認同的一點：『一國兩制』的『兩制』就是指香港實行資本主義。資本主義和社會主義最不同的地方是，資本注重『賺錢』，社會主義才是注重『平均』。當然資本主義也不一定代表不公平，政府仍然可以通過稅收、賣地，向商人收取金錢，再用在普通市民身上。」

他亦認為，香港的商人向來重視社會責任：「許多大地產商，自身都有慈善基金，不是用上市公司的錢，而是自己家族的錢。說他們完全是貪財重利，說法不太公道。」此外，香港政府每年收入中，地價和利得稅加起來已佔一大半，「當中許多都是地產商交稅、補地價、投標買地而來，不信自己看看年報，全都是上市公司。所以（地產商）就像當了政府的『運財童子』，但明明市民所付的錢，最多是落在政府手上。政府不就可以把這些錢用在基層身上？是政府自己一直做不來。」

正因如此，田北俊直斥「地產霸權」的說法不符事實，更多時候只是一句政治口號：「以前立法會那麼多泛民議員，『地產霸權，官商勾結，輸送利益』，這十二個字那麼簡單，中文水平不那麼樣也說得出來吧？唱出來又有市民支持你、投票給你，做到議員，這純粹是討好基層的口號。實際上你看看年報，（地產商）真的有賺那麼多嗎？難道最大的支出不是跟政府買地、補地價嗎？」

認同梁振英開發郊野公園邊陲主張

若談具體建議，田北俊指要解決市民居住問題，私人住宅並非重點，而是理順公營房屋供應。至於土地來源，全國政協副主席梁振英近月多次主張開發郊野公園邊陲地帶，田北俊認為此建議值得支持，「香港有六成多的土地是郊野公園和農地，要改變其實也很簡單，甚至不用釋法，單純下一個行政指令，或是稍為修訂《城市規劃條例》，直接斬樹建屋。」

他指，這種做法最方便之處在於不用經地產商同意，可直接在邊陲地帶「斬樹起屋」，再優化交通配套即可完成，「『明日大嶼』肯定是倒錢落海，現時全中國連填海的沙都不足夠，真不知你（林鄭）要到哪去買沙，填完都已『天光』。反而在新界東、港島東南，有很大片郊野公園土地，很多都與新市鎮相連，本身都有一定交通配套基礎。」他又反問：「到底是市民居住的房屋重要，還是對住一大片樹林重要？」

田北俊明言，雖然過往曾因建議梁振英考慮辭職而被撤去全國政協委員職務，可是「一單還一單」，梁振英有關發展郊野公園的倡議，他認為相當合理。

現實而言，田北俊指以往的立法會和整體政治氣氛，反對派在輿論上佔有優勢，環保團體反對聲音易被放大，可是現時在國安法及新選舉制度下，反對派聲音已不成氣候，政府要處理郊野公園邊陲發展可說毫無難度：「無可否認，（新選舉制度）從市民民主參與角度上是有所減低，但換來的是『高度行政主導權』，政府要做就做，立法會一定能通過。所以政府如果辦事不力，以後就不能抵賴了。」

▼恒大集團危機▼



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不擔心中央整治港地產商：中資集團自己都一身蟻

田北俊補充，所謂中央「整治」香港地產商的說法，由始至終都是猜測：「我和地產界的朋友，由始至終都不認為這說法是事實，也不覺得中央有意針對香港地產商，所以不用怕。」

他笑言，對於本港地產商地位，坊間曾有一個流行的說法，指內地企業過去數年大舉在香港搶地，是「替換工程」的一部分，當中央不滿本港地產商情緒加劇，就會希望削弱後者在香港市場內的勢力，並改由中資地產股取而代之。田北俊指，首先並不認同這個研判，再者內地中資地產商本身都「一身蟻」，負債極高，相信再沒能力在香港大幅擴充勢力，最明顯的例子自然是恒大集團近日爆發的兌付危機。

田北俊提到，內地政府去年8月，為加強監控內房融資，推出「三條紅線」的去槓桿化政策，分別為資產負債率不得大於百分之70、淨負債率不得大於百分之一百、現金短債比不少於一倍，防止地產泡沫爆破，「我可以很有信心地跟你說，香港絕大部分的地產企業，一條線都不會紅。」他亦指，近日發生的事令其覺得中美關係有稍緩和契機，而歐美經濟環境未改善之下，利息提不起來，香港銀行體系穩健，再加上有前海合作區的機遇，現時對於香港的營商環境充滿信心。