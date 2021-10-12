專訪︱田北俊：新選制類近港督委任　不需要中間派　停運希望聯盟

自由黨榮譽主席田北俊去年發起「希望聯盟」，主打中間路線參選立法會，惟後來選舉取消，聯盟進入休眠狀態。北京之後透過「完善」選舉制度扭轉香港政治環境，一舉掃平民主派，在「愛國者治港」大前提下，新一屆立法會可篤定由建制派掌控。

田北俊接受《香港01》專訪時提到，新選舉制度有點近似於回歸前、其初入政壇時的「港督委任制」，無可否認公民參與程度有所減退，但不必然是壞事，政府得到「高度行政主導權」後，執行政策可更有效率，「最緊要你一言堂得嚟啱」。他表明，這種政治局面下已不再需要當日所提倡的「關鍵少數」，亦即「希望聯盟」原先意義已失去，不會再運作。



冀新制度可吸引「忠誠優才」

田北俊於1988年獲時任港督衞奕信委任為立法局議員，其後分別在立法會功能界別、地區直選勝出，見證政制多次變遷，長年被視為開明建制派。

「其實現時就快等同回復到那個年代（委任制）了。」田北俊如此評估新選舉制度。「現在的『一國兩制』、高度自治是有選舉，但事實上都是類似當年英國政府的委任制。現時1,500人的選委，基本上都是被委任而來，大部分席位連選舉都不用舉行。分別在於，當年英國派來的是港督，現在北京派來的是中聯辦，由特首去執行。（特區政府）民生事務可以作主，但重要的大政策就不能了。」

他承認，這種選舉制度下公民參與會有所減少，但對管治來說並不一定是壞事：「（這種制度）好處是委任一些『我認為能幹』的人當管治者，如發現他們辦事不力，可以『即炒』，不用再等什麼選民、選舉、做騷、拿票，政府做不到事，那就無從抵賴。從管治角度一定是好了，社會穩定了，不用管那麼多政治顧慮，那誰當特首分別都不大。希望日後真正的『叻人』會願意出來服務香港，少一點所謂的『忠誠廢物』，多一點『忠誠優才』。」

因此田北俊評估，日後的政治形勢，特區政府工作的阻力會大幅減少：「在政治上，現時的特首已易做很多。因為有什麼事，中聯辦可以幫你解決。就算是連建制派都未必認同的敏感話題，像入口勞工，與中聯辦談好了，工聯會又敢反對嗎？政府也可以『一言堂』，但最重要的是你『一言堂』得正確。要是到時你再做錯，那就不能抵賴是反對派妨礙你了。」

田北俊去年發起「希望聯盟」，標榜中間路線參加立法會選舉，參加者包括政治學者袁彌昌等。（資料圖片/余俊亮攝）

已不再需要關鍵少數

承上，田北俊指去年之所以發起「希望聯盟」，是因為民主派提出「35+」的「奪權」主張，認為勢色不對，有「炒車」危險，於是標榜中間路線，打算扮演平衡者的角色：「我當時是想找3至5個人，平時就擔當建制派角色，不會反對《施政報告》、《財政預算案》，可是在關鍵時刻會站在香港人的一方，即是關鍵的少數。」

可是在新政治形勢下，田北俊認為所謂「關鍵少數」的意義已經失去：「3至5個人，已經不可能是關鍵，市民也不會覺得立法會是旗鼓相當。有了《國安法》、選舉制度改了，根本不再需要關鍵少數，反正建制派一定大勝。」