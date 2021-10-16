與葛珮帆探訪馬鞍山病患家庭　陳肇始：積極跟進醫療服務意見

食物及衞生局局長陳肇始與民建聯立法會議員葛珮帆，今日（16日）到馬鞍山探訪病患家庭，聽取他們對醫療服務的意見。



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一行人探訪了兩個家庭，第一個家庭的20個月小孩有高惡質性膠質瘤，已經接受10次腦部手術及多次化療，最近接受標靶藥治療。母親感謝兒童醫院的醫護人員照顧，為小孩訂出治療方案。

陳肇始感謝病患家人對醫護人員的支持和諒解，祝小孩早日康復。

長者反映威院急症室輪候時間太長

第二個家庭為行動不便的長者，對方反映對醫療服務的經歷和意見，向局長訴說威爾斯親王醫院急症室輪候時間太長的問題，希望增加醫護人手。

陳肇始表示，會積極與相關部門跟進，並表示期望通過修改法例，能引進更多非本地培訓醫生，紓緩醫生人手不足問題。

一行人其後到圓洲角社區會堂參加由沙田民政事務處主辦的「沙田區長者健康講座暨新冠疫苗接種日」，有過百名長者出席講座及接種疫苗。