公僕表現差靠暫停增薪懲罰　惟全港18萬公僕近4成達頂薪

近年建制派除了針對司法、教育及社福「三座大山」，多番質疑公務員表現。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓，透過立法會書面質詢公務員評核機制。



公務員事務局局長聶德權今日（27日）書面回應指，為公務員評分應根據其實際工作表現給予評級，不應預設各評級的人數比率，當局無打算參考外國做法。他指表現欠佳的公務員會被相關部門或職系加以輔導和監督，以協助他們提升工作表現達到應有水平。



至於表現持續欠佳的公務員，聶德權指他們若在特定觀察期內仍沒改善，政府可根據《公務員（管理）命令》第12條，基於公眾利益著令他們退休。



謝偉銓建議政府檢視公務員評核賞罰制度。（謝偉銓提供）

聶德權指由2016年起，因工作表現欠佳、而被暫停或延期發放增薪的公務員，按年分別有8人、17人、10人、9人及9人；而當中由暫停發放增薪改為延期發放增薪的個案，由2016至2000年，先後有5人、7人、4人、7人及2人。

頂薪公僕表現欠佳影響晉升及調職

謝偉銓亦問及已達頂薪點的公務員人數，以及他們在沒有暫停或延發增薪的措施下，有何替代管理措施。聶德權的書面回覆指，過去五年已到達所屬職級的頂薪點的公務員人數，由2017至2021年，依次有81900人、76894人、72745人、69781及68387人。根據政府紀錄，去年六月中公務員總人數約為18萬，即約三成八已達頂薪。

聶德權指，有關人員雖已達所屬職級的頂薪點，但每年仍須接受工作表現評核，以便管方監察和評估員工的工作表現，紀錄供日後執行相關人力資源管理工作時參考。聶德權強調，如果這些人員表現欠佳，將影響他們的晉升機會，管方也會考慮如調職、培訓等管理措施。