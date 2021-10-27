立法會告別｜建制盡訴心中情　何君堯：殺無赦論捱批感反對派毒辣

立法會今（27日）召開本屆最後一次大會，內會主席李慧琼動議辯論告別議案，建制派議員逐一發表感言。財委會主席陳健波稱，有部份港人因誤解《國安法》、擔心生活受《國安法》影響而決定移民，他形容這些說法是謬誤，只要市民奉公守法，「過平常生活無問題」，籲港人要多了解國情、開拓視野，「大家身邊可能都有朋友或者親戚移民。佢地去到一處新地方要重新適應，以往喺香港積落嘅人脈亦無咗。部份係因為受住一啲壞影響，誤解咗《國安法》，擔心生活受到影響而離開香港，其實都係謬誤。」



建制派謝偉俊形容，很多議員今天訴說心中情，以「奧斯卡式」向很多人致謝，他稱擔心本港人心未穩，「好似火山壓咁壓着會爆出嚟」，他認為《公安條例》確實有助止暴制亂，但亦不得不承認港人感受到自己身處高壓環境之中。他坦言，曾擔心本港出現矯枉過正的情況，但後來與很多朋友傾談後，認為矯枉過正是有必要的，因這樣方能令社會怨憤得以平息。



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葉劉：一人一票不一定最好 不適合大國

新民黨主席葉劉淑儀表示，在2008年加入立法會，2010年時任特首曾蔭權推動政改，「認為多啲人參選就能提升民主」，但普選人數增加後，「議會內外都唔好」，又說黃毓民等人參與立法會後，「立法會變成表演舞台」，言論趨向激進和人身攻擊。

葉劉淑儀稱，過去數年「反對派」以推翻政制作為「政治議程」，過程中出現極端拉布，阻礙討論民生事項，認為是違反民主。她說「西方一人一票的民主制度已經出現危機」，認為一人一票制度不一定是最好，只適合古希臘幾十萬有知識人民的國家，不適合中國、美國等大國。她提到有學者提出，遇到人心激動的事件，如2019年修例風波，之後的選舉應該設立冷靜期，要人民冷靜下來才去投票。

2017年，何君堯在一個「革走戴耀廷吶喊大會」上，提出港獨人士「殺無赦」言論。（資料圖片）

何君堯：過去5年甜酸苦辣 驚心動魄

建制派何君堯表示，2016年抱住「撥亂反正，破格求變」的態度參與立法會，以「甜酸苦辣，驚心動魄」總結議會工作，重提自己講一句「殺無赦」引來「空前攻擊」，感受到「反對派的毒辣」。

工聯會陸頌雄指，本屆議會在勞工方面有不少工作，感謝政府採納了改革外判制度的建議，令非技術工人增加25%工資，以及採納禁止劏房業主以水費電費圖利的建議。他又稱反對派是外國勢力代理人，利用不安挑動亂局，指今屆議會是「戰時議會」。

張宇人大讚陳茂波 消費券效果遠超想像

自由黨主席張宇人指，2019年向財政司司長陳茂波提出支援飲食業措施，感謝陳茂波「照單全收」，又說三輪防疫基金很有效率，以解飲食業燃眉之急。他提到自己在疫情期間要求地產商減租，特首林鄭月娥和陳茂波都公開及私下向大業主游說。張宇人再讚陳茂波推出消費券，「正面效果遠超想像」，代表業界多謝他。

張宇人指自由黨一直爭取輸入海外醫生，今屆政府完成後，他會密切留意實施情況，希望未來達到每1,000名市民有3名醫生的水平。

民建聯柯創盛發言時指，市民對他的支持是其堅持下去的最大動力，他提到去年宣布不爭取連任後遇上延任不少於一年，他亦有始有終、堅守承諾，繼續服務市民。他續說：「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，感謝傳媒、市民關心他的去留，「我多謝佢哋關心，呢個答案留俾民建聯公布。」