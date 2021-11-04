陳同佳案｜律師促高院判港有權審理　陸委會：若接請求願提供證據

香港律師蕭思江昨日向高等法院提請司法覆核，要求裁定香港對陳同佳案有司法管轄權。台灣陸委會今日（4日）回應指，若果香港法院裁定香港對此案有司法管轄權，陸委會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，將積極提供相關證據協助港府，絕不設置任何障礙。



陸委會發言人邱垂正。（資料圖片／台灣陸委會）

台灣中央社報道指，陸委會副主任委員邱垂正在例行記者會回應提問時，重申台港雙方有必要就案件進行司法互助合作，以確保陳同佳案後續偵查審判順利進行、令證據完整性及合法性不被挑戰。

邱垂正指，如果香港高等法院裁定港府有司法管轄權，且向台灣提出請求，台灣政府會在對等、尊嚴及互惠的基礎上積極提供相關證據，強調絕不會設置任何障礙，以協助港府後續追訴，共同實現司法正義，還被害人與家屬公道。

律政司：進入司法程序不便評論

一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴最近透露，陳同佳已遷出警方安全屋，目前正在深山居住，他重申陳同佳因為「無法取得赴台簽證」未能成行。律政司則表示，由於案件已進入司法程序，不便評論。