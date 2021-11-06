專訪︱盛智文籲忘掉港英日子　毋須恐懼共產黨：移民港人終會回流

盛智文（Allan Zeman）政商界打滾多年，與不同陣營都「有偈傾」，報名參選立法會當日，他公開鼓勵泛民參選，表明若索取提名有困難願意相助。他接受《香港01》專訪時透露，過去一段時間有5至6名泛民希望得他提名，最終給了狄志遠，「我想見到有泛民入閘，不致於被詬病『清一色』都係親北京人士。」



對於反修例事件以來，大批泛民被捕甚至入獄，與不少泛民份屬友好的盛智文說感到遺憾，又指不應該對共產黨有恐懼，「內地甚至比歐美更加資本主義，『共產黨』只是沒有改名而已。」



今次立法會選舉有不少具中資及內地背景人士參選，勢成建制版圖內新一股「紅籌」勢力，盛智文認為並無不妥，「他們都是香港人，無論回歸前、定回歸後嚟到；大家再睇吓今日股市，中資佔了75%。」他說中資只會愈來愈多，這些人既然持份便有代表性，認為香港人只能向前望。



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忘掉舊日子，忘掉英國人喺度嘅日子，他們已經離開咗，係新一頁啦！ 盛智文

佢（狄志遠）打畀我，說在爭取提名上遇到麻煩，可唔可以幫他一把。我說『可以，但接到很多電話，畀我時間考慮一下』。 盛智文

新選舉制度下，所有立法會參選人都要向選委「拜票」，取得五大界別各至少兩票，拒絕參選的民主派形容是「屈辱」。非建制派入閘門檻高，盛智文最終選擇助新思維狄志遠一力，出選社福界，「我認識佢，事實上很久之前都捐過錢畀佢。當年（佢）好似係選區議員，一個星期六下晝，佢想我幫他站台，我都去咗。」

盛智文指與何俊仁及黎智英相識多年，「我唔同意佢哋嘅主張，佢哋都很清楚，但唔緊要，都係朋友。」（羅君豪攝）

泛民若不抗拒國安法願提名 杯葛非正確選擇

「我不介意你嘅政黨，機會好緊要！」盛智文面面俱圓，人脈遍佈左中右，以往無論民主黨、自由黨，抑或民建聯，各黨團的黨慶都有他的身影，「佢哋都係朋友，要募捐、有麻煩，我都伸出過援手。」他說自己7歲喪父，經歷過無助，「所以經常想，如果有人需要我，為何不？」

泛民是否參選新立法會，盛智文說是他們的權利，但相信杯葛並非正確選擇，「我係一個戰士，會嘗試所相信嘅嘢，而唔係匿埋或者行開。」他說如果溫和泛民「不抗拒國安法，為甚麼不去選？我樂意提名，我希望穩定，為了香港人，大家可以過好日子！」不過，他指確實有很多人不幸地惹上麻煩，「因為前年的事件，客觀上有人無法再服務。」

憶與黎智英識於微時 泛民都是好友

盛智文不經意提到何俊仁、黎智英、李柱銘、劉慧卿，指大家相識多年，「我唔同意佢哋嘅主張，佢哋都很清楚，但唔緊要，都係朋友。」對於大批泛民入獄、被捕，盛智文說很傷感，特別與黎智英「識咗好耐好耐，佢做《蘋果日報》前開過冷衫廠，我嗰陣開貿易公司，成日畀單佢做，那時候都仲後生，我哋差不多歲數。」

盛智文指社會不需單一的思考模式，不管有何想法或決定，都應該互相尊重，「所有人為一個整體，為咗更好嘅生活，應該係咁樣」，而前提是不暴力、不傷害人。他指前年反修例期間，「所謂嘅『民主運動』變得暴力，破壞地鐵店舖，係最令人唔開心。呢個唔係香港，唔係叫做屋企嘅地方。」

《港區國安法》落實後，港府在各領域進行「撥亂反正」工作，但也有建制聲音質疑動作太大或「矯枉過正」。盛智文回應指「無法必亂」，舉例指年初美國前總統特朗普支持者闖入國會，現在很多都面臨審訊，要坐監：「都係一樣，犯了法就要接受審訊，我哋有獨立嘅司法系統，法官不涉政治，北京都無得施壓，無足夠證據便會脫罪。」他指，獨立的司法系統也是香港吸引投資者的原因，「因為出咗事，總相信呢度會有公平審訊。」

理解23條須加辣 損營商環境？盛籲信任政府

隨著《港區國安法》實施，《基本法》第23條亦提上日程，不少外資擔憂營商環境受損。來自商界的盛智文則認為，法律是為了保護人民，繼續享受正常生活，表示絕對理解。政府明言23條立法將是 2003年的加辣版，盛智文若成功入局將手握一票，「（距今）都19年啦，世界已經劇變。」他認為加辣在所難免，呼籲市民要相信政府：「我認識（律政司長）鄭若驊，她的心思都在香港，想為香港服務。我都認識這些官員，他們都關心香港，不會傷害人民。」他又指，《反外國制裁法》遲早在香港實施，指中國今日不同往日，「非常自信，保護自己嘅法律同國家係沒錯，唔通你想被歐美制裁？」

不過，他相信政府會有讓步，「（最終）係各方都可以接受嘅方案，港府同北京都不會想失去跨國企業，佢哋心中有數、有分寸。」

盛智文指殖民地時代已過去，公眾觀感有需要改變，既然中資佔比愈來愈吃重，新政治勢力崛起並無不妥。（羅君豪攝）

不應恐懼共產黨 香港有幸屬於中國

新選舉制度下「紅籌」勢力崛起，訪問之際提名期僅開展了兩天，已有至少5名中資或內地背景人士參選，較為注目的是交銀國際董事長譚岳衡，他1997年來港工作，公開資料顯示，他1997年前在國家發改委工作，為中共黨員，但他之後向傳媒否認。盛智文笑言不能活在過去，「唔好見到個名就好驚訝，好似其他銀行家，佢可能非常睿智。」

盛智文指新制度猶如刮骨療毒，「香港仲係『一國兩制』，但係有中國特色」，他指殖民地時代已經過去，公眾觀感有需要改變，既然中資佔比愈來愈吃重，新勢力崛起並無不妥：「逐漸大家嘅生活會變好，如果執着舊觀念，我哋會玩完，會留在蝸居一無所有。」盛智文舉例指英國脫歐鬧司機荒、美國兩黨傾軋供應鏈斷裂，反觀中國體制奏效，「香港應該慶幸係中國嘅一部分。」

盛智文指，不少外資現時因為封關問題想要撤離，「但唔要緊，我哋唔會死，更多內地公司會嚟落戶投資。」

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對移民潮感悲傷 祝福離開的人：信會回流

後國安時代的香港，根據今年中統計處數字，去年近9萬人選擇離開香港。盛智文說，由佔中開始一直觀察着，覺得港人迷失了，「人的天性係討厭轉變，但其實（國安法）有咩問題呢？被告知法律框架，我喺框架內生活，不牴觸它，你依舊可以好好生活。」

盛智文見證過97年前的移民潮：「很多人離開香港，回歸前一周外媒齊集香港，《財富》雜誌以『香港之死』為封面故事，但十年後正如所料都返來香港生活。」他說對於離別總是傷感，希望離開的人一切安好：「你可以試，但會好困難，你係外國人，即使那些地方標榜開放包容，但我相信會有好多不如所願。」

盛智文稱，除了牽連示威運動而擔心被捕坐監的人，相信其餘絕大多數都會回流，希望香港人學識欣賞中國的改變，「2008年我決定加入中國籍，放棄加拿大國籍，我再無其他護照，意味著我好深信地球上呢個角落。」他說英文有句諺語「杯子是半空定半滿」，自己永遠樂觀對待生活，有日泛民也會重回選舉。

我知道我係鬼佬樣，但外邊係白色，內心是黃色，好似粒蛋。我好習慣喺呢度生活，一直視香港為家。 盛智文

立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。