李家超讚揚近半年立法會效率高　有別於以往「破壞的年代」

政務司司長李家超今日（10日）在港台電視節目《盤點政策》上表示，上任司長以來首要任務是與立法會溝通，他留意到過去半年立法會與政府有共同意願為香港做事，讚揚立法會效率高、工作認真，有別於以往「破壞的年代」、「癱瘓議會」以及「令『一國兩制』成功打折扣」的年代。



身兼候選人資格審查委員會主席的李家超稱，判斷候選人是否符合資格的標準簡單清晰，要真誠擁護《基本法》及真誠效忠特區，會根據候選人過往言行作判斷。



李家超稱近半年立法會與政府有共同意願

李家超表示，他出任保安局局長時與各黨派建立溝通基礎，對擔任司長角色有很大作用，但最重要的是近半年的立法會與政府有共同意願為香港做事。他稱，以往有議員「抗內地、抗中國」，有議員在議會內公然犯法而定罪，也有議員被起訴違反《國安法》，形容是「破壞的年代」、「癱瘓議會」以及「令『一國兩制』成功打折扣」的年代。

他讚揚立法會過去幾個月工作認真、效率高，包括過去1年完成審議46條草案，比以往平均20條多出超過一倍，立法會本會期批出3,200億元撥款，有利經濟及就業。他續指，完善選舉制度的條例草案需要在兩個月內完成審議，當時立法會差不多每日也在開會，以往的立法會無法做到，議員亦提出了369項修訂草案，反映他們嚴格審議法例。

按候選人言行判斷是否真誠擁護《基本法》

立法會選舉提名期即將結束，將由資審會審查並確認候選人資格，李家超稱，判斷候選人是否符合資格，標準簡單清晰，就是真誠擁護《基本法》及真誠效忠特區，「好多係假意嘅，係扮嘅，只係花言巧語話我係維護《基本法》」。至於如何判斷候選人是否真誠，李家超稱可以從對方過往的言論、文章和著作等判斷。

李家超又說法律上的負面清單指明那些行為不符合真誠擁護《基本法》，例如侮辱國旗國徽；公然要求外國制裁香港；不尊重《憲法》、《基本法》及《國安法》等。他說，如果資審會不肯定，可以尋求國家安全委員會的意見，由他們決定，國家安全委員會亦很可能考慮要求警務處國安處進行審查。