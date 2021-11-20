非建制全入閘？曾鈺成：有人被DQ先出奇　選委提名已篩一輪

新選制下首場立法會選舉，外界關注投票率高低，或反映市民對新制度的認受性。立法會前主席曾鈺成表示，兩者不能直接劃上等號，指歷年投票率都有波動，而社會爭議強烈時，選民投票意欲會較高，舉例2012年爭論17/18普選方案時，投票率就較高。



曾鈺成反問當年「出嚟投嘅，就等於支持當時嘅制度？」恰恰相反，當時「好多係不滿普選方案，更加不滿當時行緊嘅制度」，他稱由此可見，投票率高並不等同制度獲支持。



曾鈺成表示，現時政局已回復平靜，「新一屆立法會可能無論邊個入咗去，都會滿足到市民期望，可以大家齊心解決社會存在嘅問題，市民未必有咁大意欲，非得投邊個不可。」

選委明白使命 起到把關作用

對於候選人資格審查委員會，全數確認被視為「非建制派」候選人的參選資格。曾鈺成指「一啲都唔奇怪」，反映了選委提名的關卡「起到把關作用」，選委明白自己的使命，「提名時相當謹慎」，明言是「做咗一輪篩選」，結果正脗合增設提名程序的原意。

曾鈺成稱，選委須判斷索取提名者是否符合愛國者條件，「一定要睇清楚」，因為如果到了第二關資審會，「竟然發現有得到提名嘅參選人不符合資格，我就覺得有啲奇怪啦。」他又稱，候選人入了閘「就唔好叫佢做咩派。」

入閘者包括多次公開發布「光復香港、時代革命」口號、參選九龍中直選的譚香文，而相關口號曾用作DQ區議員的理據，惹來標準不一猜疑。曾鈺成認為不能互相比較，又指不會單憑一個口號就取消資格，「唔能夠簡單睇一個人、一個時候，講過一句說話，就DQ一個人。」