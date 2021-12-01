林鄭認無落實好一國兩制：對不住鄧小平　修例風波痛苦但或必經

行政長官林鄭月娥今日（1日）繼續武漢行程，她在行程期間接受內地傳媒訪問，表示香港過去24年在準確貫徹落實「一國兩制」有做得不好的地方，形容選舉制度被別有用心的人利用，透過「一人一票」進入立法會，令行政機關沒辦法做到行政主導。她表示，回歸以來有很多如修例風波的事例，強調累積的問題很大，但現在看來過程雖然痛苦，「但可能也是必須的」。



林鄭形容，由國家前領導人鄧小平提出的「一國兩制」是非常偉大的構想，要是作為後人沒辦法把構想體現出來及落實好，是對不起他老人家。她指助力香港回到「一國兩制」正軌是其心願，「我覺得已經是非常的心滿意足」。



林鄭指選舉制度被別有用心的人利用，透過一人一票進入了立法會，令行政機關做不到《基本法》設計的「行政主導」，所以發生了很多問題。（湖北網絡廣播電視台）

行政主導不彰 衍生反修例風波

林鄭接受湖北廣播電視台訪問時，表示香港過去24年在準確貫徹落實一國兩制有做得不好的地方。她指，本港的選舉制度被別有用心的人利用，透過一人一票進入了立法會，令行政機關沒辦法做到在《基本法》設計的「行政主導」，所以發生了很多問題。

反修例事件導致中央在香港推出《港區國安法》及「完善選舉制度」，林鄭認為修例風波引起的混亂，只是行政機關做不到行政主導當中最激烈的一個例子，相關例子很多。她指，從歷史角度看回歸以來，出現了這問題很多次，累積的問題很大，「現在看來，當時這個過程是很痛苦的，但是可能也是必須的」。她強調中央的兩大舉措，實質就是撥亂反正，回到一國兩制的正軌和初心，認為未來立法會是一個能夠跟行政機關互相配合、也互相制約的政治體制。

一國兩制是鄧小平在1980年代為實現統一目標所提出之憲法原則；最早是為了解決海峽兩岸關係，後來適用於香港及澳門。（資料圖片）

無法落實好一國兩制 對不起鄧小平

「一國兩制」由國家前領導人鄧小平提出，林鄭在訪問時提到「一國兩制」是用以解決香港歷史遺留下來問題的「一個非常偉大的構想」，要是後人沒辦法把鄧小平的構想體現出來、落實好，保障不了國家安全、統一，又不能夠維護香港繁榮穩定，就是「對不起他老人家」。

被問及如何確保「一國兩制」行穩致遠，林鄭強調中央能做的基本上都做了，香港方面，無論是特區政府、立法會、司法機關、教育團體或者普通人，都必須要從不同的方面思考如何全面貫徹一國兩制。她被問及任內最大心願時，指自己心願就是助力香港回到「一國兩制」的正軌，「我覺得已經是非常的心滿意足」。

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堅守現有防疫制度 離通關不遠

林鄭月娥在訪問中也提到通關問題，表示中央與香港進行了兩次對接會議，專家又來港考察，基本上已認同具備通關條件，「我相信只要我們在疫情防控上面，能堅守我們現在做的制度，就離通關不遠了。」