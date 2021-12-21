譚惠珠指直選應有不同聲音：估唔到冇人投　愛國者治港行穩即普選

國務院新聞辦公室昨（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，基本法委員會副主任譚惠珠今（21日）出席港台節目時表示，此時發表白皮書必定與立法會選舉有關。

譚惠珠提及白皮書主要有兩大內容，其一，這次選舉制度改變引起國際社會輿論，白皮書旨在說明英國年代香港沒民主，是中國其後一路推動，直至2014年提出831普選方案但被否決；第二，白皮書說明香港未來發展不會rule out（排除）普選，她強調現時只修改《基本法》附件一、二，惟《基本法》第45條和68條普選立法會和特首目標不變。

被問到何時會落實普選，譚惠珠稱，. 「落實咗愛國者治港，work（運行良好）啦，咁就普選。」



立法會地區直選投票率約有三成，譚惠珠稱三成投票率「已經算好」，相信有受疫情和出現變種病毒影響。 （盧翊銘攝）

新舊選制不同 投票率難直接比較

立法會選舉結果昨日出爐，地區直選投票率約有三成，譚惠珠稱三成投票率「已經算好」，相信受疫情和出現變種病毒影響。對於有說法指，投票率低因選民不相信選舉制度，譚惠珠稱涉及因素有不少，認為要由學者研究和分析投票率。

她又指，難以比較這次選舉與過往的立法會選舉，因新舊選舉方法完全不同，以往採用比例代表制，參選人數較多，可投放資源和動員的人際網絡較多。這次則採用雙議席單票制，參選人士較少，發動力相對低。

社會福利界由新思維狄志遠當選，是議會的唯一非建制派。（張浩維攝）

稱直選應有「兩個唔同聲音」

對於這次只有新思維狄志遠一名非建制派當選，譚惠珠稱這並非「原設計」，認為在地區直選應有「兩個唔同聲音出現咁先啱」，又提及這次建制派每區派兩人參選，其中一人理應岌岌可危，「估唔到另一方面無出嚟支持佢哋既人」。被問到選舉制度是否需要改變，譚惠稱要經過現屆立法會四年後再慢慢修改。

民主思路湯家驊在同一節目中提及，該組織有成員想參選但未能取得足夠提名「入閘」，建議可限制每人只可取十個提名，或增加每名提名人的提名數目，譚惠珠表示認同，「係唔需要咁多提名」，認為大方向可考慮作改動。

新議會力解房屋土地問題：再唔追青年無出路

譚惠珠又指，新一屆立法會應致力解決房屋土地等問題，包括修例、行政程序的優化、如何覓地收地等：「呢屆立法會唔再辯論呢個問題存唔存在，而係點樣解決問題。」她希望大家要做實事，而非拖拖拉拉在程序方面浪費時間，形容要「追返唔見咗嘅24年，再唔追青年就無出路。」