譚惠珠：投票率3成已不錯　過往選舉意識之爭　熾熱卻傷害社會

立法會選舉在即，基本法委員會副主任譚惠珠接受傳媒訪問，承認今次氣氛冷淡，以前選情熾熱是由於政治意識形態主導，對社會造成傷害。今次是廿幾年來，首次在香港落實「愛國者治港」，單憑投票率論選舉成敗並不對焦。



譚惠珠指疫情及直選議席萎縮，都影響了投票欲，認為投票率如有三成已算不錯，外界不應過於聚焦，認為並非「大堆頭」出來投票就是最佳現象，反而疫情下應該小心謹慎令選舉成功舉行。



外國選舉兩派打生打死 效忠國家態度不二

譚惠珠談及選舉改制，指即使在外國的制度中，「有兩派打生打死，但對自己國家的效忠及憲法的擁護，不可以有兩種態度，香港亦都一樣。」她指自己完全不想見到香港變成「藍色一邊，黃色一邊，出現結構性分裂，這種現象對香港的傷害很深遠。」

她希望新議員與政府間既可互相配合，亦能互相制衡，新一屆只要做出成績，房屋問題有解決跡象，下一次選舉投票率就會回升。她亦建議政府多委任議員進入諮詢架構，將有助理順行政立法關係。