01消息︱第五波臨界點　政府推算本地79宗感染　勢幾何級數大爆發

撰文：文維廣
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新冠病毒第五波疫情隨時失控，Omicron變種病毒隨機組人員傳入香港，由除夕開始，短短6天在，計及國泰航空空少食客的望月樓群組，和國泰空姐及其家人的維園跳舞群組，兩名輸入個案暫引發本地出現18宗感染個案。

多名傳染病專家警告未來一、兩天是關鍵時間，有接近政府消息人士向《香港01》透露，政府在疫情相關的內部會議提到，根據過往幾波疫情數據演算，這波疫情本地感染個案一旦攀升到79宗，將面臨失控，確診數字勢幾何級數上升，出現大爆發。

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國泰空姐及其家人的維園跳舞群組。(香港01製圖）

除夕起本地感染個案逐日攀升

踏入新一年，疫情隨國泰機組人員兩條傳播鏈快速擴散，由上月31日除夕起，至今6天本地感染確診個案未曾間斷，而且逐日攀升，由最初每日一、兩宗，升至前日3宗，昨日（5日）確診的更達到6宗。

政府昨早隨即緊急召開內部會議，下午由特首林鄭月娥召開記者會，宣布收緊防疫措施，重頒「禁酒令」，全港食肆晚上禁止堂食，其他時間亦須收緊每枱人數上限。

今次疫情升溫其中一條傳播鏈，源於一名國泰空少返港初期違規飯聚，引爆「又一城望月樓群組」，至今累計8人染疫。另一早前確診的28歲國泰空姐，亦形成「維園跳舞群組」在社區傳播，早前染疫的測量師驗出病毒基因排序一樣，政府形容為非常危險訊號，群組暫有10人確診或初確診。

▼政府昨日召開緊急會議　其後宣布收緊防疫措施▼

陸田園同場有十多名食客　望月樓昨仍有人確診

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇等人，昨晚到天后陸田園餐廳小廚視察，指屯門測量師和國泰空姐母親均曾在餐廳內進食。袁國勇表示，兩人座位相距一米多，測量師只逗留約15分鐘就中招，空姐母親同枱兩名朋友亦初步確診，二人再各有一同住人初確診，即已發展至第四代傳播。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信同場有約十多名食客，均須接受檢疫，之後會透過八達通收費紀錄追查，呼籲於12月31日早上8時50分至9時50分曾在該餐廳用膳的市民，盡快聯絡當局。

專家測試後表示，望月樓及陸田園換氣均出現問題，或是病毒傳播的關鍵。而望月樓昨日一名食客確診。

▼望月樓除夕暫停營業　衞生防護中心採樣▼

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突推出禁堂食等措施　林鄭：與Omicron競賽

除上述兩間餐廳外，其他地點若再有傳播，將會令確診數字進一步上升。維園跳舞群組其中一個關連個案為一名印傭，她在1月1日曾到炮台山海景大廈教堂參與聚會，翌日雖然發燒，但仍然再到同一教堂出席80人聚會。

林鄭月娥昨日亦表示要快速應變，周五起禁堂食兩周，並關閉大量場地，形容今次措施既快、準、狠，要與Omicron變種病毒競賽，在短時間內切斷傳播鏈。

▼海洋光譜號捲入「維園跳舞群組」須強檢▼

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