經濟學人嘲新議會民主笑柄　李家超批可恥：沒國家可壟斷民主定義

《經濟學人》上周六（8日）刊登題為「香港新議會為民主笑柄」的文章，指90名議員近乎所有都是中共支持者，新議員只限「愛國者」，令他們淪為北京的「啦啦隊」。北京選後發布白皮書，指香港「民主發展取得全方位重大成就」，更是對民主極為陌生的「定義」，文章又形容香港傳媒已失去自主。



政務司司長李家超昨日（11日）向《經濟學人》發信，批評該報道偏頗，形容嚴重而無根據的指控可恥，認為「民主笑柄」之說具誤導性，對此感到震驚。



李家超在信中表示，該報道指立法會選舉遭「操控」是刻意扭曲香港形象，反映了某些人的偏見及陰暗面，強調這場選舉是在公開、公平情況下，由選民以自由意志投票。他指90議員都宣誓以香港及國家利益行事，認為沒有國家會容讓叛國者、外國人代理人，或任何形式的「非愛國者」進入政治制度：「不可以出賣國家及人民是最低標準，並適用中國在內所有國家。」

他又指《基本法》賦予港人投票及參選權，也保障言論及新聞自由，但前提是不損害國家安全，而警察的執法行動，是建基於證據，針對違法的人及組織，無關政治立場及背景。

外國強加民主制度於香港並「不民主」

李家超表示，沒有國家可以壟斷民主定義，民主有不同形式，成功與否須以人民生活為衡量標準。他指《基本法》清晰指出香港民主發展，須按香港實際情況，在「一國兩制」框架內循序漸進：「如果任何外國強加其民主制度於香港，本身就是不民主。」

他又說2019年的大規劃暴力事件，是由外國干預煽動，除了危害人命及香港治安，法治及司法獨立同受危害，是《港區國安法》令香港回穩。他說這些是事實，也是生活在香港的人所經歷的，大家都樂見香港「活了過來，繼續是安全及有活力的大都會。」