葉劉落區派口罩訪街市檔主　促政府精準支援受疫情影響行業

第五波疫情持續，各行各業大受影響。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今（23日）與黨友落區派口罩和賀年物品，並探訪石塘咀街市的檔主。

對於特首曾表明大年初四可放寬大部分社交距離措施，葉劉認為過早預告放寬社交距離措施過於樂觀，「如今不幸言中，疫情漸趨嚴峻」。她強調葵涌邨部分樓宇出現大規模爆發，市民回復正常生活遙遙無期，民怨自然四起，促政府想辦法有效及精準地支援受影響的行業及貧苦大眾。



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初四放寬社交距離措施機會微 葉劉：飲食業感惆悵

葉劉今與黨友廖添誠探訪石塘咀街市檔主，並與立法會議員陳家珮到海怡半島派口罩和賀年物品等。她稱有石塘咀街市檔主反映生意慘淡，決定提早休息。葉劉指，林鄭昨日稱年初四可大幅放寬社交距離措施機會較微，不少飲食業的老闆或員工均感惆悵，強調即使年初四後「局部放寬」開放晚市兩小時，不論人手或食材等亦難以預算，整體幫助不大；若晚市全停的話，損失將會更大。

她稱留意到政府早前公布禁晚市堂食後，不少餐廳已更改營業時間，租金昂貴的食肆更傾向選擇晚市停業，從此節省人手及其他營運成本，至於中小型食肆則或傾向選擇經營早輪晚市，勉強維持營運。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀與黨友落區派口罩和賀年物品，並探訪石塘咀街市的檔主。（葉劉facebook）

批抗疫基金僅助認可處所 葉劉：情況值得關注

政府早前公布第五輪防疫抗疫基金細節，葉劉認為有數以萬計受影響行業人士，如自由表演者、旅遊業等，但政府僅援助認可的表列處所、餐廳、美容業或是健身處所等，強調情況值得關注。

葉劉提及，林鄭過早預告放寬社交距離措施過於樂觀，「如今不幸言中，疫情漸趨嚴峻」，葵涌邨部分樓宇更出現大規模爆發，市民回復正常生活似乎遙遙無期，民怨自然四起。她認為政府應該想想辦法，如何有效及精準地支援受影響的行業及貧苦大眾。

她強調，希望政府明白抗疫同時，亦需要認真思考，如何對受這一波突如其來疫情影響的人士，提供適切支援。