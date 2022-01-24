梁美芬發起凝聚民心平台　送千盒口罩助基層　倡長者為兒童補習

立法會議員梁美芬聯同多名選委界議員，以個人名義發起「凝聚民心」計劃，冀凝聚社會力量，做到精準扶貧、告別劏房，參與者包括管浩鳴、鄧飛、林智遠、黃元山、吳傑莊、江玉歡及多位社會界別人士。

梁美芬建議釋放60歲以上勞動力，讓他們為基層兒童補習，體現跨代共融，又希望政府提供更多數據，助達至精準扶貧，基層兒童有向上流動的機會。



立法會議員梁美芬、鄧飛、林智遠、黃元山、吳傑莊、江玉歡、管浩鳴等以個人名義發起「凝聚民心」計劃，望凝聚社會力量，做到精準扶貧、告別劏房。（高諾恆攝）

梁美芬說，「人口倒三角年代」已來臨，而社會上不少60歲以上人士受過專業訓練，擁有專業知識且仍有心有力，希望能釋放有關的龐大勞動力，讓他們透過zoom或親自上門為基層兒童補習，體現跨代關愛、互諒。

立法會議員吳傑莊認為，本港已進入數字經濟年代，希望透過計劃推動數碼轉型。（梁鵬威攝）

立法會議員吳傑莊認為，本港已進入數字經濟年代，希望透過計劃推動數碼轉型。他倡議培訓後五、六十歲人士學習數字經濟的核心內容，再由他們傳授知識予小朋友，學習處理文書、數字、動畫及圖像，讓兒童找到脫貧及向上游的機會。

梁美芬強調「精準」扶貧，表示將約見政務司司長、勞福局、民政局及教育局，望政府能提供詳細數字和資料。林智遠亦認為，要精準扶貧必須有充裕資料及數據，如現時一半劏房居民未申請公屋的原因、貧窮人口的居住範圍、年齡等。

教聯會鄧飛指，很多劏房戶沒有無線網絡，阻礙基層兒童進行資訊科技學習，促當局恆常化對劏房戶的資訊科技資助。（梁鵬威攝）

教聯會副主席、選委界議員鄧飛指，很多劏房戶沒有無線網絡，阻礙基層兒童進行資訊科技學習，促當局恆常化對劏房戶的資訊科技資助，因目前相關計劃只為期三年，至去年初已結束。他指，現時不少民間團體嘗試資助基層小朋友進行多元學習，期望政府加大資助力度，助非政府機構提供多元化項目，如鋼琴、舞蹈，或體育學習，助兒童成長及升學。

立法會議員江玉歡認為，穩定的居所能帶來幸福和安定感。（梁鵬威攝）

江玉歡向基層學生發助學金

另一選委界議員江玉歡認為，穩定居所能帶來幸福和安定感，市民對社會才會有歸屬感，年輕一代才可安心追尋夢想。她透露，個人發起了「阿歡火箭工程」計劃，將於任期內以自己薪金向4名基層學生發放助學金，希望發放正能量，鼓勵更多人協助貧窮家庭。

梁美芬指，去年7月曾探訪200戶劏房居民，邀請了其中100戶參與大型社群藝術畫，繪製一千盒口罩。口罩上印有小朋友在色彩繽紛世界中卻住在黑盒的圖案，梁美芬表示，希望透過活動凝聚民間力量，幫助基層兒童「走出黑盒」。

她期望春節前後能再次到劏房進行探訪，希望精準扶貧工作得到政府重視，並讓有困難的市民感受到愛。