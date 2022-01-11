新選制︱梁美芬：西方抹黑憂失光環　癱瘓議會者意在「非法民主」

全國港澳研究會今日（11日）舉辦「一國兩制下香港的民主發展研討會」，經民聯選委界立法會議員梁美芬在會上表示，香港必須行自己的一套民主，努力奪回裡裡外外的話語權，奪回民主光環，「在一國兩制下的新民主制度，我們必須證明民主不等於選舉，選舉不等同一種選舉制度。」



梁美芬稱，如果民主制度被扭曲，就會出現反中亂港人士搗亂立法會，破壞香港法治精神，「這些搗亂、破壞、癱瘓議會（的人），他們爭取的民主並不是真民主，更不是人們要的民主，而是非法民主。」她又指，來屆立法會一定要與過往立法會有所不同，「西方社會特別是五眼聯盟，為甚麼迫不及待要抹黑立法會選舉，因為他們害怕當我們落實真正優質民主時，他們就要在香港失去西方選舉光環。」



盛智文：新議會數日通過法例 可解深層問題

曾經參選立法會選委界的蘭桂坊集團主席盛智文，形容剛過去的立法會選舉是「真選舉」，他很榮幸能參與其中。他指，自1997年起的立法會制度並不可行，最大問題是各方對「一國兩制」有不同理解，以往香港也沒有愛國教育，導致港人缺乏國民身份認同。他指改制前的立法會，每一項法案也遭到拉布，至少需時4至5個月才能通過，形容舊制下立法會如同一個壞掉的引擊，阻礙香港前進。

他指新立法會制度確保每人也是愛國者，可聚焦解決深層次問題，只需一日至數日便能通過法例。他又讚揚選委會界別其餘51名候選人非常能幹，各有專長，能體現港澳辧主任夏寶龍所指的「五光十色」。他相信，香港最終會擁有具香港特色的普選，並向世界證明香港的民主是可行的。

黃元山。（研討會截圖）

黃元山：議員以實際成績爭取社會認同

選委界議員黃元山表示，今次選舉聚焦經濟民生議題，政治議題討論較邊緣化，認為對香港經濟、社會及民生發展而言非常好。他預料，未來行政立法關係將漸趨務實和理性，但能否強化行政主導，便要看行政部門作為。他認為，政府要大刀闊斧拆牆鬆綁，解決官僚主義問題，另外立法會議員要獲社會廣泛認同，須在服務社會上取得實際成績，展示他們急民所急，如若無法在未來四年大幅壓縮公屋輪候時間，並不符合市民預期。