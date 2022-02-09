倡公僕招聘試考習近平法治　陳曼琪指國安法唔夠：須研究國籍問題

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（9日）以視像形式召開會議，討論2021年《施政報告》及《施政報告附篇》所載有關公務員事務局的政策措施。期間多名議員關注到公務員招聘及培訓等議題。其中，選委界議員陳曼琪不斷追問，新公務員招聘期間的考核，內容會否包含中國特色社會主義法治思想、習近平法治思想。



陳曼琪亦關注，政府要求公務員愛國忠誠，會否考慮增加對公務員的國籍要求，並研究如何處理公務員持有BNO護照等的情況。聶德權回應指，《基本法》對於公務員國籍沒限制，而高級和首長級公務員出外交流，都知道自己代表香港特區，未來入職要求有否改變需要，須交由社會討論。



公務員未來通過試用、晉升須通過培訓

經民聯林健鋒關注，政府新聞處處長一職懸空兩個月以上，至今仍是由副處長署任，對於現時防疫抗疫工作的公眾解說工作並不理想，是否「搵唔到人接火棒」，會否考慮像公務員學院院長一樣，內部和公開招聘並行。公務員事務局局長聶德權回應指，該職位會作內部招聘物色最合適人選。自由黨李鎮強反映公務員應有績效指標（KPI），聶德權指政府工作性質和私人企業始終有分別，強調每個政策局工作都有指標，亦有量化標準可讓公眾監察。

多人問到公務員入職考核的問題，因政府正檢視及更新《基本法》測試的考核內容，並會把《港區國安法》納入考核範圍。金融界陳振英問到現職公務員的考核安排，聶德權表示公務員入職後，3年試用期如要通過，必須一定的基本培訓，內容包括特區憲制秩序、對一國兩制的認識、了解國家發展和《國安法》；公務員預備晉升時，也要先完成個別培訓。

新民黨黎棟國關注以往公務員培訓很難找到同事上堂，「次次都要求部門搵幾個人出嚟」，如同「交數」。聶德權回應指，培訓的框架將會重整，今年上半年會交代詳情，除要求同事通過試用期、晉升前通過培訓要求外，亦會向所有部門首長表明，培訓是一件重要事情，「重要事情你一定會搵到時間」。

委員會討論《施政報告》有關公務員事務的內容。（資料圖片）

聶德權：招聘著重考核基本法、國安法

陳曼琪發言時指出，公務員堅守一國之本相當重要，要鞏固他們對國家的認同感。她指，除在入職後提供培訓外，也需要在招聘過程中確保入職公務員懂得憲法權威，舉例指中國特色社會主義法治理論，以及習近平法治思想在招聘考核中似乎未有提及，認為這些對法援署、律政司、司法系統尤其重要，只集中在《基本法》及《港區國安法》並不足夠。

聶德權同意公務員對《基本法》和憲制秩序有所了解相當重要，局方有提供大量培訓、研討會等工作，上述陳曼琪提到的內容也在範圍之中。陳曼琪指，她所重視的是「招聘、考核、選拔、晉升」而非培訓，聶德權重申招聘過程中所著重的是《基本法》和《港區國安法》。

民建聯葛珮帆指出，中高級公務員對創科的知識需要提高，形容過往科技知識培訓對公務員如同「興趣班」，政府部門科技知識不足，導致現時「用緊石器時代方式做防疫工作」。聶德權回應指很多部門都有好點子，會善用新科技，亦拿到獎項，需要「適時表揚一下」。

葛珮帆追問有關侮辱公職人員罪的立法研究進度，聶德權表示，去年施政報告附篇的40項立法建議中，有提到研究修例規管「假新聞」、仇恨言論、侮辱公職人員等，工作由民政事務局牽頭。公務員事務局會就有關公務員的部分提供意見。