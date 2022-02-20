內地公司調配15萬盒「金花清感顆粒」　各界感謝中央支援香港抗疫

第五波疫情嚴峻，國家主席習近平早前表示，香港要盡一切努力抗疫。聚協昌（北京）藥業有限公司緊急調配15萬盒抗疫物資「金花清感顆粒」今日（20日）下午到港，商務及經濟發展局局長邱騰華代表港府接收，用於全港抗疫工作，這是中央援港的第一批抗疫物資。

香港再出發大聯盟、民建聯、香港中醫中藥界聯合總會、香港汕頭社團總會、香港教育工作者聯會等機構，今晚在政府物料營運中心舉行「香港各界感謝中央政府援港抗疫物資活動」，感謝國家對香港的關心與關懷，團結一心共同應對疫情挑戰。



聚協昌（北京）藥業有限公司緊急調配15萬盒抗疫物資金花清感顆粒，今日下午到港。

屬診療新冠肺炎推薦中成藥

「金花清感顆粒」在內地治療新冠肺炎的療效受廣泛認可，是《新型冠狀病毒新型診療方案》推薦中成藥。此藥在2020年3月國家藥品監督管理局公告，將金清感顆粒由處方藥轉換為甲類非處方藥，再於2020年5月頒發補充批准，適用於新冠病毒肺炎輕型和普通型的治療。

今年1月17日巴基斯坦衛生部門和伊斯蘭合作組織科學委員會向全球發布，「金花清感顆粒」治療新冠肺炎臨床測試有效性超過 82%，並對抗 Delta 和 Omicron 病毒有明確作用。