緊急警示首響被質疑「嚇壞市民」　政府有何使用準則？

政府昨日（9日）下午首次以緊急警示系統向市民發消息，指伊利沙伯醫院已更改用途，非新冠患者切勿前往。由於情況突然，且警示聲如「空襲警報」，令不少市民感好奇甚至恐慌。

有議員對政府做法表示疑惑，認為警示規模與消息重要性不成正比，「嚇壞不少市民」，甚至會引起反效果，降低警覺性。記者就此向政府查詢，為何向市民發警示？有何準則？



政府發言人就事件回應，指抗疫是市民現時最關注的頭等大事，將伊利沙伯醫院轉為專門救治新冠患者的定點救治醫院是一項重要舉措，為確保此重要抗疫信息能最迅速、最廣泛地傳達全港市民，同時為免有需要使用醫院服務（包括緊急救護服務）的非新冠病人因未悉相關安排而延誤救治，因此政府第一次使用2020年設立的緊急警示系統發送該信息，以提醒市民相關安排。

發言人表示，緊急警示系統是通過流動網絡向流動服務用戶發出有迫切性的公告及信息，當中包括與衞生事宜相關的緊急情況。政府日後會因應需要，利用系統將重要的信息（包括抗疫信息）盡速發送給巿民。

發言人又指，緊急警示系統訊息發送到手機時會發出長約十秒的警示聲響與震動提示，有關的提示模式亦於其他地區的類似系統廣泛採用。流動電訊服務用戶能否將警示聲響調至靜音或調低其音量，則視乎手機型號而定。