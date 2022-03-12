狄志遠上國安法節目　稱集會新聞自由有保障：完全不擔心違法

《港區國安法》實施一年多，自我標榜為議會唯一「非建制派」的新思維主席狄志遠認為，表達自由並沒受到限制，香港集會和新聞自由仍然受保障。新思維一直依法辦事，動機是希望推動社會進步，完全不擔心會觸犯法例。



狄志遠在港台節目《國安法事件薄》上表示，暴力超越了界線，是不能容許，但爭取民主屬《基本法》範圍之內，香港人絕對要繼續爭取雙普選。



新思維不會自我捆綁：社會進步是發聲動機

狄志遠表示，新思維作為一個政黨，有時會與政府商討和合作，但有些事情上覺得不被尊重，或與政府有距離時，便會較大力度表達意見，例如會參與遊行示威。根據他的經驗，《港區國安法》沒限制表達自由，會在應做的事情上據理力爭。他稱，新思維依法辦事，舉辦遊行示威時會向警方申請，完全不擔心違法，強調新思維動機是希望推動社會進步，以及在政府未能掌握民意時反映意見。

被問到會否擔心《港區國安法》訂立後，會被視為越界或犯法，狄志遠指，《港區國安法》落實初期，大家還在摸索，難免會有擔心，但香港集會和新聞自由仍有保證，他不會設下框架，不會自我捆綁。

他指，暴力超越了界線，是不能容許，「港獨」明顯是顛覆國家政權；但若單純在福利、房屋及青年問題發聲，則與國家安全問題風馬牛不相及：「我無動機要顛覆，令政府不能運作，或拉攏外國，我覺得我理直氣壯。」

立法會選舉去年12月舉行，選出90名議員，非建制派中只有狄志遠一人當選。（資料圖片）

非建制仍有空間：只是傳統泛民選擇棄選

對於有指選舉改制後民主派參選空間縮小，狄志遠認為新選舉制度仍賦予非建制派空間，相信若去年立法會選舉有更高投票率，將有更多非建制派當選，又指中央或建制派也鼓勵傳統民主派參選，不過他們選擇不參選。

狄志遠說，《基本法》列明落實雙普選，爭取民主屬《基本法》範圍內，香港人絕對要爭取雙普選，相信對中央而言，雙普選是目標，只是時間和時序的問題。