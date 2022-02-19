鄧炳強：黑暴平亂有賴國安法　23條防範未然：非針對一般市民所為

政府計劃今年展開《基本法》23條立法工作，保安局局長鄧炳強表示，目前《港區國安法》只涵蓋了《基本法》23條的2個罪類，仍有5個罪類未涵蓋，23條立法除了是憲制責任外，也是為防範曾經發生、或未來可能發生的危害國家安全問題。



鄧炳強接受港台節目《國安法事件簿》訪問，提到《港區國安法》開宗明義表明會尊重人權，將相關國際公約的承諾寫入法例，只有在非常特殊的情況，例如有國家級特務進行滲透工作等，才會交由國家處理案件。他指出，過去警方拘捕約150人中，全部行為並非一般市民會參與，大家可以對《港區國安法》放心。



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「黑暴」是顏色革命 無國安法難以應對

鄧炳強指，社會很清楚2019年的「黑暴」是一場顏色革命，試圖顛覆香港政府、甚或國家政權，當時政府未能就23條進行立法，即使殖民地政府亦無法應對這些情況，因此中央訂立《港區國安法》。他說《港區國安法》只涵蓋23條的2類罪行，仍有5類罪行未立法，有需要進行23條立法，以防範曾經發生、或未來可能發生的危害國家安全問題。

鄧炳強，《港區國安法》案件基本上完全由香港處理，但第55條提到，在涉及外國勢力或外部勢力的複雜情況下，中央可處理案件，例如受到外國勢力威脅，港府處理有困難，包括有國家級特務行滲透活動等。特區政府未能有效處理的情況，例如有國安機構高級人士犯罪，以及出現重大現實威脅，例如發生戰爭等。

國安法至今拘150人：非一般市民所為

被問到如何釋除市民對《港區國安法》的憂慮，鄧炳強指訂立《國安法》後，社會平靜了很多，經濟發展回復正常，甚至更好，商界認為可在更安穩的情況下經商，形容《國安法》是定海神針。

他說，國安法實施以來，警方拘捕了約150人，檢控了百多人：「係呢啲案件入面，全部都唔係一般市民會做嘅野，涉及到分裂國家，或者與外國人勾結，影響國家安全，大家可以好放心。」