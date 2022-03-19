國安熱線接21萬訊息　蕭澤頤預告商場反恐演習：公眾參與全民反暴

《港區國安法》落實近兩年，警務處處長蕭澤頤表示，《港區國安法》實施以來效果立竿見影，暴力事件及鼓吹港獨的情況大減，社會恢復秩序，市民也恢復正常生活。他指，國安熱線推出一年來以來，收到超過21萬條不同訊息，對「反暴」、「反恐」工作有很大作用，鼓勵市民發現可疑事件時盡快報案。



蕭澤頤稱，未來警方會進行更多反恐演習，除了警方和其他紀律部隊參與外，也會邀請公眾參與，例如在商場的反恐演習會邀請商場保安參與，希望推動「全民反恐、反暴」的概念。



蕭澤頤在港台節目《國安法事件薄》上表示，現有《聯合國（反恐怖主義措施）條例》沒有涵蓋《港區國安法》下的四類恐怖活動，《港區國安法》可堵塞此漏洞。他稱，何謂恐怖活動視乎干犯者的行為是否有意圖達致政治目的、或宣揚政治主張，如果干犯者的最主要目的是希望脅迫中央或特區政府、甚至國際組織，作出嚴重的破壞行為，希望達致政治目的就屬恐怖活動。

至於何謂宣揚恐怖主義或煽動恐怖活動，也要視乎整體各方面的因素，包括為引發事件作出了甚麼行為、說話的字眼及最終產生的效果。

批港獨組織利用年輕人做爛頭卒

蕭澤頤說，警方去年7月搗破一個港獨組織，意圖利用年輕人策劃一連串炸彈襲擊行為，包括計劃在過海隧道、法院、警察宿舍，甚至街上放置汽車炸彈。他認為全港市民一定要予以譴責，有關行為絕對會危害很多無辜市民的生活，而用年輕人充當爛頭卒，影響他們一生前途。