全民檢測｜專家倡以快測進行全民強檢　議員憂準確度低及作假

第五波疫情蔓延，行政長官林鄭月娥今明或公佈全民檢測最新情況。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前提醒，進行全民檢測若不準備好後勤工作，或引發第六波疫情。



近日頻有專家及議員建議以快速測試代替核酸檢測進行全民強檢，加上政府月內將向所有市民派發檢測包，方案是否可行？有立法會議員反對，認為快速檢測結果準確度低，且難以監管所有市民均呈報真實結果，憂有漏網之魚。



政府專家顧問袁國勇日前指，進行全民檢測前，須做好後勤工作。（資料圖片/李澤彤攝）

袁國勇：全民檢測或引第六波疫情

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇前日（18日）接受內地傳媒訪問時提醒，政府落實進行全民檢測前，須做好後勤工作，加強快速多層追蹤能力，並確保隔離及檢疫設施充足，且有能力實施閉環管理，否則可能引發第六波疫情。

袁國勇表示，新一波疫情必定來臨，市民和政府都要做好準備，可將疫苗接種率目標升至99%。他指新冠病毒變異後傳播力雖強，但只要身體的T細胞反應仍有效，且有充裕藥物，未來或可視之為普通感冒或季節性流感，及後有望逐步通關，恢復正常生活。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，不少專家評估4月中疫情高峰期已過，相信屆時進行全民檢測，風險亦會下跌，不擔心出現大規模傳播。選委界立法會議員陳凱欣則提出疑問，是否應考慮派員上樓檢測，促袁國勇直接向政府提出實際意見應對他講述的風險。

特首林鄭月娥表示，計劃於今日（20日）或明日（21日）交代有關全民檢測等措施最新情況。（資料圖片）

醫學專家倡以快速測試進行全民強檢

第五波疫情繼續蔓延，行政長官林鄭月娥日前表示，計劃於今日（20日）或明日（21日）交代有關全民檢測等措施最新情況。她昨日（19日）透露月內將向所有市民派發抗疫醫療物資包，當中包括有口罩、快速檢測套裝、中成藥等。商務及經濟局局長邱騰華較早時表示，目前已接收逾1億份快速檢測包和1.8億個口罩，以全港750萬人計，每人平均可使用13份快速檢測包。

國家衛健委於3月11日稱，決定在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測（即快速抗原測試）作為補充。港大感染及傳染病中心總監何栢良及醫管局前行政總裁梁栢賢，亦提倡全民檢測改以快速檢測進行，梁栢賢更建議分類檢測，已確診及因工作需每天檢測的大約500萬名市民可進行快速測試，其餘市民則進行核酸檢測。

何栢良也指，快速測試結果雖有機會是假陰性，但陰性結果說明患者不具傳染性，認為現時已無迫切性進行全民檢測，憂慮核酸檢測靈敏度高，會揪出大量無傳染性的陽性個案，或令隔離設施崩潰。他倡改以全民快速測試代替核酸檢測，配合電子手環進行家居隔離，期間毋須「禁足」。

選委會界別立法會議員林順潮也曾表示，現階段的傳播鏈已追無可追，建議向全民派發10至14日份量的快速測試包，找出高病毒量患者，再推行全民核酸檢測。

議員反對建議 憂虛報或呈虛假申報

然而，陳凱欣對建議有所保留，因認為快速測試準確性較低，尤其是初步陽性患者病毒量低，或呈假陰性但具傳播風險。她亦憂慮有不法之徒虛報結果，一支快測結果多人使用，當局監管有難度。相反，核酸檢測須以身份證登記並由工作人員協助取樣，準確度亦不容置疑，認為快速測試應只作輔助。

田北辰亦反對建議，指一來快測不準確，二來沒有信心所有市民都會說實話，且自願留家檢疫，指現時也有很多市民不申報快測陽性結果。他認為，快速檢測屬自願性質，但全民檢測強制執行，「強制」與「自願」矛盾，中央也不會接受。

陳凱欣倡分區全民強檢 憂當局動員能力不足

陳凱欣本月初也曾指，政府已錯過進行全民檢測的時機，建議改為在疫情爆發地區進行小區強制檢測，合適的確診者可作家居隔離。

陳凱欣昨日（19日）接受查詢時表示，全民檢測於疫情爆發初期時進行最為有效，如今時機已過，加上從港府近期的派發物資、圍封行動可見，動員能力令人擔憂。她提倡分區檢測，按污水報告及確診人數評估各區風險，先為高風險地區進行圍封強制檢測，其他市民則每日進行快速測試，配合疫苗通行證及升級版安心出行，逐步達至全港全民檢測。

田北辰則建議，於4月中進行9日封城強制檢測，安排確診人士進入隔離營或家居隔離，配合電子手環，這樣才有機會有序放寬限聚措施。他指，動態清零為國策，香港不可能與病毒共存，且中央相信全民強制檢測，相信特首遲早必會推行全民強檢。