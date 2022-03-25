陳茂波稱若達不到動態清零難與內地通關　對香港經濟影響更大

第五波疫情重挫本港經濟，財政司司長陳茂波前日（23日）接受中新社專訪時表示，如果不能成功壓制這個疫情、達不到「動態清零」及保持平衡，就難以跟內地恢復通關，對香港的經濟影響更大，又指對疫情後經濟復甦充滿信心。



以組合拳支持中小企 兩年疫情動用6000多億元

陳茂波指，這一波的疫情對本港經濟打擊很大，對很多的行業都有衝擊，從市面看挺蕭條，因此儘管今年的《財政預算案》無可避免赤字，政府還是要採取擴張性的財政政策，從多個方面採取逆周期的措施，為市民紓困。

他稱，政府以組合拳的方式，從多個方面支持中小企業，包括減費減稅；提供由政府作100%擔保的企業貸款計劃；保就業及消費券計劃等。他提到，自疫情兩年前發生後，政府總共動用了6,000多億元，保護市民的生命健康安全、防控疫情、支援老百姓等，形容政府是盡所能去支持，說明政府一定要把疫情管控好，否則這些錢一直花下去也不應當。

至於4月初派發消費券是否與減少人流的防疫政策背道而馳，陳茂波表示，這一波疫情最受打擊的是基層市民，聽見了他們經濟壓力很大的訴求，第一期消費券主要的目的不是鼓勵增加消費，是多給市民一點錢，可用作日常消費，強調派發時會呼籲市民嚴格遵守社交距離的措施，不要掉以輕心。

與內地通關才是香港最吸引外商之處

被問到特區政府宣布暫緩全民檢測，以及結束9個國家航班的熔斷機制和放寬社交限制的規劃，是否為了安撫外國企業，避免這些公司因為嚴格的社交和航班熔斷機制而撤出香港。陳茂波認為這猜測沒甚麼道理。他表示，行政長官宣布這些措施的時候，也說是理順政府在防疫抗疫裏不同範疇的工作。他說，這波疫情嚴峻的程度前所未見，所以政府推出一些很有力和嚴厲的措施，讓一些住在香港的商人出差或回家看家人不方便，不過他覺得是短期的困難，畢竟疫情會過去。

他稱，目前最基本的是做好自己的工作，盡快把疫情壓下去，動態清零，爭取跟內地通關：「因為畢竟這些外商、外國人在這邊做生意，除了香港以外，其實對他們更重要的是內地市場，整個北亞洲的市場，尤其是粵港澳大灣區市場。如果他們來這邊，我們疫情管控好，實現動態清零，保持動態平衡，跟內地可以通關的話，他們來這邊就可以很自由地走進走出整個內地市場，這個才是吸引。」

對於外資關心香港疫情會影響營商環境，陳茂波指，疫情為香港帶來短期的困難，但是香港基本的優勢仍然是非常好，政府已經在為疫情結束後的經濟復甦做一些準備，今年下半年還安排了一些活動，例如有一個非常高層次的國際金融領袖投資峰會將在香港舉辦。他說，今年的經濟增長預計是2%至3.5%，未來幾年的經濟增長目標放在3%。