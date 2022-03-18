施榮忻倡香港成為「與病毒共存」試驗城市　將功補過為國家闢新路

第五波疫情確診數字居高不下，香港菁英會創會兼榮譽主席施榮忻撰文表示，本港抗疫黃金期已過，在注射疫苗進度理想，以及充分具備「群體免疫」科學方法的情況下，可考慮將香港推動為全國首個實行「與病毒共存」的試驗城市，把「將錯就錯」變成「將功補過」，在動態清零防疫策略之外，為國家開放及通關另闢一套嶄新的抗疫防疫策略。



香港抗疫黃金期已過 具備群禮免疫可考慮「共存」

施榮忻表示，他一直都十分反對「與病毒共存」的防疫策略，因為世界別國選擇此一道路主要是因為防疫政策失誤所致，以國家成功的經驗利用全民檢測的科學手段找出隱形傳播鏈，本是最佳之選，但以香港的實際情況為例，黃金期確實已過。

他說，近日多間本地大學專家估計本港累積確診個案已經接近400萬人感染新冠病毒，因此建議與時俱進在注射疫苗的進度都較為理想，以及充分具備「群體免疫」科學方法的情況下，可考慮將香港推動為全國首個實行「與病毒共存」的試驗城市，把「將錯就錯」變成「將功補過」，為全國抗疫兩年多的困局提供一條新出路。

指打了兩三針人士病徵一般較輕

他稱，第五波疫情導致百業蕭條，特別是餐飲業和旅遊業等行業更是損失慘重，甚至面臨連鎖式倒閉，香港近期亦相繼出現跨國企業和國際人才流失離港的情況。他說，近日本港有專家所做的研究顯示第五波疫情Omicron傳染力特強，但倘若注射了兩針或三針新冠肺炎疫苗有助增強抗體保護力，不是長者或不是長期病患人士的話，大多數受感染市民的病徵一般較輕。

施榮忻指出，目前香港注射第一針疫苗的人口超過90%，第二針疫苗則高達80%，亦有超過230萬人接種了第三針疫苗，注射疫苗的進度稱得上後來居上。因此建議，香港要汲取今次抗疫防疫的教訓，嘗試推動香港成為全國首個實行「與病毒共存」的試驗大城市，以符合香港作為國際大城市的實際情況。

籲港人平衡個人私隱心態 推「安心出行」實名制

施榮忻認為，由於香港太過重視個人私隱問題，導致香港「安心出行」沒有追蹤用戶行程軌迹以溯源追截染疫病人的功能，建議香港人要平衡好個人私隱問題的心態，大力推行「安心出行」實名制和設定追蹤功能，並參考學習內地加設「三色碼」模式和風險等級自動提升等多項功能。

他預計，香港「安心出行」有了追截功能後，對今後推行的全民檢測，相信將有如虎添翼的效果，反之如果沒有一套強而穩健具追蹤效能的追蹤系統，全民檢測的意義及推動大眾市民遵守防疫法規的效果亦只會大打折扣。