視察電動車接種站　黃錦星谷針不忘環保：港產車不熄匙零排放

環境局局長黃錦星今早（31日）到觀塘翠屏邨，視察以電動車改裝的疫苗流動接種站，表示政府正傾力提升疫苗接種率，加設疫苗接種點，呼籲市民盡早接種疫苗。他特別介紹這輛流動接種車，是本地研發的首部「可換電池低地台電動小巴及貨車」，為了方便市民打針而改裝，本月初已走訪院舍、學校及屋邨，為長者及學生接種疫苗。



黃錦星指疫情仍然嚴峻，每日確診數字依然處於高位，流動接種車正是方便市民接種，呼籲市民善用，保護自己、家人及醫療系統。

首輛本地研發電動小巴及貨車

該輛電動接種車本月初投入服務，是由生產力促進局與本地汽車公司合作研發。黃錦星說，這款車是純電動設計，車頂設太陽能板，兼顧效率與環保，運行時在路邊不會排放廢氣，即使長時間開動或停泊，都不影響周邊空氣質素。

谷針之餘，不忘推動環保，黃錦星指發展「綠色運輸」是減緩氣候變化的必要工作之一，政府去年先後推出了《香港電動車普及化路線圖》、《香港清新空氣藍圖 2035》及《香港氣候行動藍圖2050》，並制定各項綠色運輸措施，包括2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車。政府正致力推動電動及新能源公共交通工具、商用車試驗和普及應用電動巴士，爭取2050年前實現車輛零排放。