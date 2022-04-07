英法官辭任︱韋彥德否認受政治壓力：即使以個人身份亦會辭任

英國最高法院院長韋彥德（Lord Reed）與副院長賀知義（Lord Hodge），早前辭去香港終審法院海外非常任法官職務，特區政府質疑涉及英國政府施加政治壓力。韋彥德於英國時間昨天（6日）接受國會質詢時，否認受到政治壓力的說法：「我們對司法獨立沒有任何的妥協」。

特首林鄭月娥今日（7日）在抗疫記者會中，被問及對韋彥德最新說法有何回應。她表示，較早前已發聲明詳細回應事件，不想再作補充。



港政治自由受侵蝕：因自己關注而作辭任決定

韋彥德出席上議院一個委員會的會議期間提到，任何質疑他和賀知義是出於政治干預而辭任的說法，都是錯誤的解讀（mistaken reading）：「我是因為自己的關注而做出相關的決定，並在會面中，得悉我和（英國政府）官員的觀點一致。」

他指，很遺憾地覺得香港狀況令自己需要辭任，但認為相關決定正確：「（香港）政治自由逐漸受到侵蝕，言論自由也因此受到侵蝕。」因此他認為任何現任英國最高法院留任香港法院，都有損英國法院的利益以及對英國法院的尊重。

韋彥德強調決定沒有受到政府方面的壓力：「我對司法獨立沒有妥協的餘地——如果有的話，這是個很大的諷刺，但實際上沒有。我與官員的討論達成了共識，我並沒有被迫離開香港。」他更指如果自己不是英國最高法院現任法官，一樣會辭去香港終審庭的職務，並且認為其他退休英國法官繼續以個人身份留任終院「是他們的事」。