英法官辭任︱蘇朗年：應留守到道德衝突再行動　提早離任是誤判

英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed）與副院長賀知義（Lord Patrick Hodge），早前辭去香港終審法院海外非常任法官職務，英國《金融時報》日前發表社評，指「離開是正確決定」，即使另外5名以個人身份來港的英國法官選擇留任，英國最高法院的決定都宣告了他們正在倒數中（their time is up）。



香港大律師公會國際業務常委會主席、資深大律師蘇朗年（Neville Sarony）去信反駁，指辭任的決定是英國的諷刺，「留任等同加強《港區國安法》的認受性」是英方的「嚴重誤解」。他指《港區國安法》一如香港其他法律，須接受法庭審視及解讀，屆時海外法官如果遇上道德牴觸時可隨時離任，他反問此刻早早「離座」，是否不相信這些海外法官？



「拿走這份無價禮物」是英國的諷刺

蘇朗年形容，英國法官參與終院審訊，是英國留給港人最好的遺產，如今「拿走這份無價禮物」是英國的一大諷刺。他指這項安排，最大的受益者是香港市民，目前本地法官的質素及正直依舊不變；而英國及其他普通法地區的法官的參與，可為終院審訊帶來更廣闊的視野。然而，兩名英國法官卻因「誤解」而請辭。

他指，這種「誤解」將法例本身及解釋權混淆了，實際上《港區國安法》如同香港其他法律，一樣要經過香港法院的審查和解讀，一切依普通法程序行事。而《港區國安法》只是法庭要考慮的眾多法律中一小部分，「毫無疑問，個別法官可能不同意成文法中部分法律」，但法官可等到遇上道德衝突時再作行動。

蘇朗年反問：「你能想像任何一名英國法官，會在任何他們認為道德上站不住腳的事情上作出貢獻嗎？」他形容，這種提早辭職是對英國法官的無端中傷。

資深大律師蘇朗年。（馮家淇攝／資料圖片）

蘇朗年屢批評政府 獲薦入司法人員委員會遭拒

蘇朗年過往多次撰文捍衞香港的司法獨立，在修訂《逃犯條例》及《港區國安法》等事抨擊政府，包括批評北京把《港區國安法》納入《基本法》，缺乏了普通法所要求的明確性。

大律師公會去年8月，曾經推薦蘇朗年出任司法人員推薦委員會委員，但政府一直未有接納。延至今年2月，政務司司長辦公室卻邀請公會另擇人選以供考慮，公會最終推薦了現任主席杜淦堃出任，並在上月底獲接納。