立法規管眾籌今年上馬　平台及籌款者或須登記　切斷逃亡者資金鏈

政府將立法規管眾籌活動，目標今年諮詢公眾，收集意見後開展具體立法工作。財經事務及庫務局局長許正宇今（14日）發表網誌講解初步構思，包括考慮眾籌平台須領取牌照或登記，對眾籌項目負有盡職審查責任；眾籌者亦須申請許可或登記，並提供清晰及準確的披露匯報。

許正宇特別提到，有必要杜絕任何人或組織，直接或間接以眾籌手段為危害國安活動籌集資金，亦須切斷逃亡海外不法分子在香港的眾籌資金鏈，強調此為重點防範及打擊範疇。



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特別提捐獻性質眾籌：或作策劃危害國安活動

許正宇指，正構思如何建立一套眾籌匯報制度，以識別及舉報可疑交易，防範危害國安、洗錢及恐怖分子資金籌集等各種違法行為。他特別提到，涉及慈善或政治捐獻性質的眾籌，現行法律只規管在公眾地方籌款，要求事先申請許可證，目的是防止妨擾及造成阻礙，但對於近年流行的網上眾籌沒有專門規管安排。

他引述有社會意見及立法會議員表達憂慮，指沒有法例及部門專職規管，除了可能出現眾籌平台突然中止營運。平台也無責任對募集資金項目，進行盡職審查及持續監察，防止募集所得最終用於承諾以外的用途，更可能用作策劃危害國安或支持恐怖活動等各種違法行為；資金也可能來自不法活動，透過眾籌作洗錢途徑。

許正宇指，立法牽涉複雜的政策及執行考慮，例如涵蓋的活動範圍、是否需要設定資金門檻，以及負責監管執法的機構等，政府將參考普通法國家的眾籌法例。