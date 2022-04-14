政壇諸事町｜愛國團體拍短片「大愛無疆」　籲家長帶子女「打針」

4月15日是國家安全日，本港多個愛國組織及KOL，合製了一套名為「大愛無疆」的抗疫宣傳短片，再次向國家支援香港特區的抗疫人員致謝和致敬，並鼓勵家長攜同子女，「嚮應號召接種疫苗」。



接種疫苗與國家安全有甚麼關係？據主辦單位介紹，「抗疫清零」是維護國家安全工程；青幼童接種疫苗，讓他們親自實踐「維護國家安全，人人有責」，是認識國家安全觀的行為教育。



本港多個愛國組織及KOL，合製了一套名為「大愛無疆」的抗疫宣傳短片。（影片截圖）

該套「大愛無疆」宣傳短片由「愛國護港團結力量」牽頭製作，除了多名參與組織代表，立法會議員霍啟剛、港區全國人大代表蔡素玉、觀塘區議會主席柯創盛亦參與「出鏡」，向國家支援香港的投疫戰士致謝，並呼籲港人齊心戰勝疫魔。身為人父的霍啟剛更在短片中表示，他在3月初時，已身體力行，帶分別是3歲、5歲和8歲的孩子接種疫苗，籲市民也響應「打針」。

疫苗接種率成為克服第五波疫情勝敗關鍵之一，長者接種率問題一直是焦點，其實兒童接種疫苗也是重要新戰線。新一波疫情爆發後，出現兒童死亡和重症個案，政府由2月開始，為5至11歲兒童接種疫苗；專家建議5歲至11歲兒童應接種兩劑復必泰疫苗，每劑相隔八星期，3歲至11歲可接種三劑科興疫苗，首兩劑相隔28日，然後在三個月後接種第三劑科興疫苗。