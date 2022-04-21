人民日報：香港疫情關乎全國大局　堅持動態清零屬通關必要條件

本港第五波新冠疫情緩和，政府今日（21日）首階段放寬社交距離措施，《人民日報》發表評論文章指，近期本港疫情穩控並非自然而然地發生，更並非「與病毒共存」或「躺平」帶來，而是由中央、特區政府至香港各界共同抗擊疫情的成果。文章指，香港的疫情防控工作亦是全國疫情防控大局的組成部分，這決定香港抗疫不是「一城一地」之事。



文章指，香港抗疫現實再次證明，只有始終「人民至上、生命至上」理念，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，才能盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭，最大限度保護人民生命安全和身體健康。

文章認為，堅持「動態清零」是當前抗擊疫情最為科學、有效、經濟，及最符合香港實際的策略選擇，並在文中援引香港紫荊研究院的調查結果，近七成的受訪香港市民認為堅持「動態清零」更符合香港社會整體利益，香港一旦錯誤選擇「與病毒共存」，疫情必然全面失控，700多萬香港市民的生命安全將面臨嚴重威脅。

文章又指，堅持「動態清零」是香港與內地通關的必要條件，特區政府更應切實履行好主體責任，確保物資發放、設施利用及防疫措施執行到位。