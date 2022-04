粵滬新冠疫情反覆　香港更要防範未然

國內疫情近月愈見波動,周一(11日)內地公佈全國新增確診病例1184例、無症狀感染者26411例,當中大部份個案均來自已實施封控措拖近兩星期的上海市。除了「上海陷落」及吉林省疫情未受控,廣東省內也陸續出現零星個案。廣州市周日(10日)就決定採取以快打慢的措施,全市市民自周一零時起如非必要不得離開廣州,同時全市中小學暫停面授教學,部份高等院校更實施封閉管理,學生如非必要不得離校,務求盡量減少人員接觸往來。



另一邊廂,香港剛在周日結束了為期三天的快速抗原檢測行動。儘管快速抗原檢測呈報的陽性個案有所上升,但通過核酸檢測的個案數字仍然持續下降,數據或者反映香港疫情可能已逐漸回穩。行政長官林鄭月娥周日表示,按香港目前的疫情發展,下星期起各項社交距應措施應該可以如期放寬,同時學生亦將恢復面授課程。但畢竟香港仍然每日有過千宗感染個案,相對內地部份城市依然是有過之而無不及的爆發風險,香港雖可以逐步復常,卻仍不能忽略前車之鑑。

2022年4月7日,上海市,疫情防控期间,街头道路空旷,车辆稀少。 Residents take part in a round of Covid-19 testing in Shanghai, China, on Thursday, April 7, 2022. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images(视觉中国)