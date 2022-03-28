新冠疫情的終局不是「躺平」

「現在面對疫情除了中國站着，其他所有國家都選擇躺平，但是最辛苦的是香港，一直在做仰卧起坐。」這是香港第五波疫情爆發之際，在網絡上流行的一個段子。

經過一番艱苦的「仰卧起坐」，香港最終於3月21日調整了防疫政策。林鄭月娥在當日召開的記者會上宣佈，暫緩全民強制核酸檢測計劃，分階段放寬防疫政策，包括4月1日起取消對九個國家的禁飛令、小學和幼兒園最快4月19日恢復面授課程等。

雖然林鄭月娥一再表示調整防疫政策不意味着就此「躺平」，目前正在香港協助特區政府抗疫的中國疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年亦不斷加持，強調香港特區政府做出暫不進行全民檢測是循證的，是基於疫情防控確定優先的要求而做出的決定，不做全民的核酸檢測並不意味着香港現在疫情防控就是「躺平」，但輿論普遍認為，香港實際上已經「躺平」。

與香港「躺平」幾乎同時段發生的，是越來越多人對唯一「站着」的中國何時放棄動態清零走向全面開放的討論。在不少人看來，當世界其他國家和地區都紛紛開放國門之際，只要中國不再堅持「動態清零」，不再拖後腿，跟着世界一起「與病毒共存」、一起「躺平」，這場百年不遇的危機就將迎來終局，看看英美等國，現在不是「馬照跑、舞照跳」，恢復到疫情前的日常生活狀態了嗎？

經過一番「動態清零」，香港最終調整了防疫政策。圖為香港特首林鄭月娥迎接趕赴香港協助防疫的中國疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（新華社）

新冠的終局，真的是全世界一起「躺平」嗎？

在疫情已經持續肆虐並導致超過610萬人死亡的今天，如果我們面對這場人類共同遭遇的危機，最終只是躺平式的「與病毒共存」，那隻能說，我們不僅浪費掉了這場危機，而且在下一場危機到來之時，又會被打得措手不及，沒有意外。

要知道，在「與病毒共存」前，在徹底「躺平」前，各國能夠做的，還有很多。因為「與病毒共存」不是結束，恰恰是集體反思的開始。

對執政者而言，迫切需要撇棄意識形態和政治對立，站在人類命運共同體的高度，來重新審視與思考這場百年不遇的大流疫，進而尋求改變，哪怕是微小的改變。早在2020年，全球防範監測委員會就為避免下一場災難發出呼籲——建立負責任的領導、積極的公民意識、強大而靈活的衛生安全體系、持續的投資和強有力的全球防範治理。這些呼籲，不該停留在紙面上，更不該被「躺平」替代。

自疫情爆發以來，世衛組織接連發出警告與呼籲。圖為世衛組織總幹事譚德塞在第73屆世界衛生大會視頻會議上發表講話。（新華社）

與此同時，不管大國還是小國，經過這次疫情的考驗，都該意識到在大流疫這樣的危機面前，民眾的生命健康才是一切的關鍵，最大限度保障民眾的生命安全，才是執政的第一要務。

中國國家主席習近平在最近一次與美國總統拜登的通話時說，「作為大國領導人，我們要考慮妥善解決全球熱點問題，更要考慮全球穩定和幾十億人民的生產生活。實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。」雖然議題是烏克蘭，但同樣適用於疫情。不過，更殘酷的現實可能如俄羅斯總統普京在三次全國電視講話中戳破的「皇帝新衣」，政治終究是骯髒的、虛偽的、充滿算計的。

疫情爆發以來各方的政治纏鬥，似乎也印證了這一點。所以頗為詭異的一幕出現了：基於「人民至上、生命至上」理念嚴防嚴控疫情的中國，作為疫情最先爆發的地方，過去兩年多時間最先限度保障了人民的生命和健康，卻不斷遭受來自外部世界的質疑，批評中國的疫情防控正在系統性潰敗，且動輒將其上升為對於政治制度和體制的攻訐。

「與病毒共存」是最容易的，真的難的是，既「與病毒共存」，也「與弱者共生」。

對於普羅大眾而言，這場疫情不僅帶來了直接的經濟衝擊，打斷了正常的生活，而且很多人永遠失去了生命。經過兩年多的疫情反覆與一再停擺，人們迫切想要回到疫情前的生活可以理解，但作為這場危機的親歷者、參與者，我們也不妨靜下心來想想：如何建立更加積極健康的生活方式？在意識到人類自身的侷限性之後，該如何走出盲目、自大與偏見？我們如何才能與大自然和諧相處並儘自己的綿薄之力？如何才能避免掉入狹隘的極端民族主義陷阱？如何突破二元對立思維模式思考我們的過去、現在與未來？

隨着中國新一波疫情爆發，各地加強了防疫舉措。（視覺中國）

疫情這場罕見的全球實驗，倒逼着我們重新思考習以為常的一切，這樣的集體反思的契機不該被浪費掉，更不該被一句「躺平」所替代。

美國曆史學家威爾·杜蘭特在《文明的故事》中寫道，「文明是基於食物的供應。教堂與神殿，博物館與歌劇院，圖書館與學校，這些都是文明這棟建築物輝煌的正面，而在其背面都是屠宰場。」科幻作家劉慈欣在《三體》中說，「人類真正的道德自覺是不可能的，就像他們不可能拔着自己的頭髮離開大地。要做到這一點，只有藉助於人類之外的力量。」

在席捲全球的新冠肺炎疫情的正面，是百萬人的死亡，無數個家庭的支離破碎，是政治惡鬥與政客們的算計，在其背面，不該還是「屠宰場」，亦或是白紙一張。《三體》中，人類之外的力量來自迥異於人類文明的三體文明，回到現實世界，這場疫情亦可作為人類之外的力量。

請珍視這一代價高昂且難得的推動人類文明前進的力量，這不僅決定着我們的今天，也決定着下一代的明天，以及人類的未來。：