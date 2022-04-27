港大擬修規「損校譽」可踢出校 吳秋北：建設性批評可憑常識判斷
撰文：周皓宜
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港大校委會昨日（26日）召開會議，討論修改《香港大學條例》規程，新增一項針對「破壞大學聲譽的學生」條文，港大紀律委員會將有權作調查和裁決，學生或會受到紀律處分，最嚴厲的懲罰是將學生踢出校。
港大校董、工聯會會長吳秋北認為，有關做法為完善現有規例，允許校長指派人員調查學生犯法及損壞校譽的行為，並作出懲處，是無可厚非。
吳永嘉：鬧「silly university」唔會踢出校
被問到如何定義損壞校譽，以及會否造成白色恐怖，吳秋北指，損壞校譽與建設性批評有根本性分別，以一般常識都能夠判斷，不擔心會出現白色恐怖。他說，港大學生應以維護校譽為重，相信對學校有感情的人不會觸犯條文，他會支持修訂。
港大校委會成員、經民聯立法會議員吳永嘉說，律師會和會計師公會等專業團體和不少私人會所也有類似規定，若會員破壞行業或所屬團體的聲譽，可啟動程序作出懲罰。他稱部分大學也有相關條文，強調並非新事物：「你鬧 『silly university』、『好蠢嘅依間大學、好渣嘅』，佢唔會踢你出校，都唔會構成對依間學校嘅聲譽受損。如果話作啲嘢出嚟呃人嘅，完全同事實不符嘅，可能就會出到依個條款。」
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