立會出席率僅50%　失蹤2個月？林素蔚解畫：家有急事返內地遭隔離

本屆立法會選制大改，直選議員逾半為新丁，疫情下他們工作表現備受關注。不計今天（27日），本屆立法會共召開了10次大會，新界東南議員林素蔚缺席了5場；至於財務委員會，2月25日之後她再無露面，至今14次會議只出席了4場，出席率不足三成。



早於本月初，已接連有報道盤點一眾議員表現，除了林素蔚，其他直選議員出席大會的比率都接近百分百。延至今日（27日），林素蔚在社交網站出帖交代，解釋一個多月前「家裡出了狀況」，須陪同家人到內地處理，受內地隔離封區等影響而離開崗位一整個月，因網絡和訊號等緣故，抱歉未能及時回覆，表示事出突然，當時並未能預計要耗時多久。她又上載過關照片，透露今日回港。



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2月25日最後參與會議 衞生委員會只開過一次

翻查立法會紀錄，林素蔚最後參與立法會的會議是2月25日，當天她出席了內會及財會，距今兩個月。此前5次大會都有出席，曾就近月在地區熱議的「重置油塘混凝土廠到將軍澳第137區」提書面質詢；亦就「施政報告致謝議案」、「規管外傭中介」發言。不過，3月起5場大會，她都再沒露面。

除了大會，新議會上場後首4次財會，林素蔚都有出席，並就「一萬元短期失業援助」發言，其後10場財會通通缺席，其中8場是本月上旬一連舉行、審核政府開支預算的特別會議。至於4次工務小組，她缺席了四月舉行的兩場。林素蔚參加的3個事務委員會，開會4次的衞生事務委員會，只出席了1月25日的會議，二至四月的會議全部缺席。另外，房屋事務委員會及福利事務委員會共7次會議，缺席了在四月舉行的2次。

《香港01》曾向林素蔚查詢，其助理表示會轉達，但一直未能接觸到林素蔚本人。林今日在社交網站解畫，指因家事要返回內地，倉促起行，只來得及跟個別立法會同事作簡單交代。她稱在內地隔離了21天，又因封區及其他措施造成延誤，最終離港一整個月，為未能及時回覆訊息致歉。

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林稱這段時間團隊謹守崗位 楊永杰：一直經電話溝通

翻查林素蔚的社交專頁，這段時間一直更新疫情等資訊，4月8日她上載快測結果，呼籲網民支持由政府推動的一連三天「全民快測」，按照她今天的說法，她當時應該身處內地。期間林素蔚的團隊不時舉辦落區派物資活動，合作的立法會議員包括朱國強與鄧飛，以及港區人大黃均瑜。不過，最後一次見到林的身影，則要追溯到3月6日的帖文，照片顯示林親自為街坊送物資上門。

林素蔚今日在帖文感謝團隊在這段時間謹守崗位，代理議辦運作，又感謝地區兄弟姊妹協調抗疫防疫的工作。與林素蔚同在立法會中信樓層工作的人士接受查詢，指立法會未實施在家工作前，不時見到林工作到晚上八、九時，認為她相當勤力，不過該人指林團隊都是新人，不熟悉議會工作，部分由西貢區議員方國珊團隊調任，不少工作需時上手，新丁難免有「甩漏」。《香港01》向林素蔚「師傅」方國珊查詢，她則稱容後回覆。

九龍中議員楊永杰與林素蔚是「鄰居」，兩人在立法會的議辦相連，他接受查詢時表示，對方三月中下旬知會過他，「佢係返得有啲急，又冇帶香港數據卡返去，翻唔到牆，不過唔可以話佢完全冇關心香港事務」，強調期間一直有互相支援，舉例曾就抗疫工作經電話溝通。

將軍澳街坊指未見過林素蔚真身 助理：地辦準備中

《香港01》記者上周六（23日）到林素蔚在將軍澳的物資派發活動現場，向其團隊查問林素蔚的行蹤，其議員助理李思朗則指，林忙於處理立法會事務，所以居民平日或較難碰見她。記者隨機問過五名街坊，都表示未曾見過林素蔚本人。被問到代表新界東南的立法會議員姓名，只有一人可以講出林素蔚。

該市民批評，新任立法會議員林素蔚及李世榮都不見人影，坦言不太滿意，反指區議員方國珊態度積極、工作不錯：「想搵個立法會議員都冇，好多街坊都覺得佢哋做唔到嘢。」有街坊則在林素蔚社交專頁留言，質疑她未在重置水泥廠一事發揮立法會議員相稱的影響力，要求林以行動加大力度發聲，而非只是轉發方國珊的行動。

《香港01》向林素蔚團隊查詢地區工作情況，包括成立地區辦事處的進度，其李姓助理則回覆指「正在處理中」。有將軍澳的地區人士接受查詢時，表示區內可作辦事處的地方多由房署或領展持有，地段好的位置確有競爭；但如果要快，也有寶琳的小型商場舖選擇，而且月租入場費僅約一萬元，一直是地區人士設立服務點的「地頭」。