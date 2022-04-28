林素蔚現身立會報平安　缺席逾2個月無荒廢工作：我有發言㗎！

今屆立法會新丁、新界東南議員林素蔚，上任近5個月出席會議比率偏低，甚至連昨天再度恢復實體大會也未能趕及出席，她今日（28日）現身立法會議事廳，出席二讀辦論《2022年撥款條例草案》，會後接受《香港01》記者查詢，強調自己早前雖身處內地，也有關注立法會和地區工作。



林素蔚在會後回應記者提問，她回應指自己「有發言㗎」，又表示即使人不在港，仍心繫地區工作和立法會事務。（伍靖華攝）

因家事返內地 林稱不便透露：現在平安健康

林素蔚最後一次參與立法會的會議要追溯到兩個月前，3月起的五場大會都沒有參與，直至昨天她才在社交平台上交代，自己因為「家中出狀況」須臨時返內地。她今日現身解畫，指因為內地各項嚴格檢疫措施，包括隔離21日及封區，以致回港日期遭耽誤；要回港亦困難重重，現時已再度投入立法會工作。至於家庭出現甚麼狀況，她說尊重家人私隱所以不便透露，但現在平安健康。

地區辦事處正在籌辦中

林素蔚今早就二讀《財政預算案》發言，促請政府不要削減基層醫療開支，並關注他們的心理健康和中港家庭的幸福感。記者追問她會否因缺席議會多時、而未能追趕會議進度，她隨即強調「我今日有發言㗎」，又表示團隊一直關注社區工作，協助街坊處理民生和疫情問題。關於成立地區辦事處的進度，她則重申「進行中」。