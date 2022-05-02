Twitter追蹤色情內容　李梓敬：自動追蹤立場相近者　問心無愧

新民黨立法會議員李梓敬活躍於社交網，經常發表時事評論，去年9月進一步拓展Twitter等歐美人常用的平台。不過有社交網專頁發現，李梓敬的Twitter帳戶疑追蹤了一些包含色情內容的帳戶，帖文在連登討論區廣傳。

李梓敬回應《香港01》指，為快速增長觸及人數，其Twitter帳戶會自動追蹤其他符合特定條件的帳戶，現實上不可能逐個帳戶查看具體有何內容，只能在發現個別帳戶有不當內容時，手動取消追蹤。



李梓敬：無瀏覽相關內容

Facebook專頁「追蹤黨媒」今日（5月2日）出帖，圖文並茂指李梓敬的Twitter追蹤多個「黃色帳戶」，包括有「招請華語女演員嘅澳洲鹹片公司」、有「戀足男人分享私伙」等。另外有一個帳戶聲稱使用「原創作品」，來自廣東佛山，分享「老婆走光照」，邀請同好「交流」。

李梓敬其後於fb回應指帖文「得啖笑」，解釋為快速增長Twitter帳戶的追蹤人數，會大規模追蹤一些追蹤過其他政治立場類近帳戶的人；由於數量眾多，追蹤一刻不可能逐個查閱帳戶內容，往後更加不會考究帳戶有什麼內容。他反批評「別有用心」媒體抹黑，「我哋問心無愧，日後會繼續用最快嘅方法，拓展我哋嘅網絡接觸率。」

李梓敬發起「KOL 100」計劃，其中一個目標是打「國際線」。（資料圖片）

稱已取消追蹤色情專頁

李梓敬向《香港01》記者補充，去年9月啟動「國際線」時，帳戶追蹤人數只有約6千多，現時已增長至4萬以上，證明這種增加追蹤人數的方式有一定效用。他稱這是兩難取捨，如果以寬鬆的條件不斷追蹤其他帳戶，就可快速增加追蹤人數，但副作用就是難以核查追蹤內容；如果要求同事逐個帳戶篩查，成本高之餘增長速度會較慢。他指，稍後會檢視社交網經營策略。

他稱，個人不曾瀏覽上述帳戶的內容，得悉後已立即取消追蹤，又認為其實社交平台有責任監察及移除這些涉及色情、暴力等的不當內容。

林琳：個人比較謹慎 不太在乎追蹤人數

民建聯立法會議員（選委界）林琳同樣有經營Twitter帳戶，目前約有7千追蹤者。她向記者指出，以往任職銀行業時開了Twitter帳戶，現時則會上載政治相關內容，個人會選擇較謹慎的經營方式，相對「重質」，「我就唔會太care（在乎）個追蹤人數有幾多，最緊要係志同道合。有唔少follower會直頭私下畀訊息我，話有睇開我嘅評論，同意我講法，交換聯絡方法做埋朋友。」

林琳指，相信李梓敬不可能去瀏覽那些不當內容，笑稱「一定唔會好似『AV仁』（民主黨前主席何俊仁）咁，開住會睇女先」。況且，不能排除有些人為了「靠害」，以正經的帳戶為包裝，吸引追蹤後「改頭換面」成色情內容，所以這些「鬼account」現象某程度上防不勝防。不過她承認，作為立法會議員公務繁忙，難以百分百看管社交媒體上發生的事，苦笑指：「直選議員仲麻煩，一言一行都會被放大，街坊又未必會明白前因後果。」